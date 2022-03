Kiel

Nach der Wahl im Saarland reibt sich auch mancher Parteistratege im Norden die Augen. Ja, mit einem Sieg der SPD-Herausforderin war schon länger zu rechnen gewesen. Aber dass Anke Rehlinger den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans so klar aus der Staatskanzlei vertreiben würde, überraschte dann doch viele. Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für die bevorstehende Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai? Macht das gar einen Strategiewechsel erforderlich?

Rehlinger hatte mehr Zeit, sich zu profilieren als Losse-Müller

Zumindest die SPD schöpft nach zuletzt ernüchternden Umfragewerten neue Hoffnung. Dass zum ersten Mal seit 2017 ein amtierender Ministerpräsident abgewählt wurde, sorgt unter Genossen für gute Stimmung. Wäre da nicht der Kandidatenfaktor. Rehlinger ist seit 2012 Ministerin in Saarbrücken und hatte ausreichend Zeit, sich zu profilieren. „Das ist für uns der schmerzhafte Faktor“, räumt ein wichtiges SPD-Mitglied unumwunden ein. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sei es bisher nicht gelungen, sich breiten Bevölkerungskreisen in Schleswig-Holstein bekanntzumachen. Will der 48-Jährige das Ruder doch noch herumreißen, bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Für die verbliebenen knapp sechs Wochen hat sich deshalb jede Menge Parteiprominenz angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel will seine Genossen am 9. April in Lübeck und am 6. Mai in Kiel unterstützen – auf dass der Scholz-Effekt zumindest ein bisschen auf Losse-Müller abfärben möge. Hinter vorgehaltener Hand spricht man in der Landesparteizentrale ohnehin nur noch von Platz 2. Sollte der Abstand zur Union nicht allzu groß ausfallen, werde man alles tun, um Grüne und FDP für eine Ampel-Koalition zu begeistern.

Amtsbonus spielte im Saarland durchaus eine Rolle

Von solchen Gedankenspielen mag die CDU nichts hören. Eher amüsiert als verärgert nimmt man dort wahr, dass Losse-Müller am Wahlabend das Rennen in den Bundesländern als offen bezeichnete und dass ein Amtsbonus keineswegs die Wiederwahl garantiere. „Die Wahl zeigt einmal mehr, dass sich Landtagswahlen vom Bundestrend entkoppeln und dass die Zufriedenheit und das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in Personen zunehmend wahlentscheidend sind“, sagt CDU-Sprecher Max Schmachtenberg. Die Union konzentriert sich auf ihren Plakaten überall im Land auf Amtsinhaber Daniel Günther und vermarktet ihn als Fels in der Brandung. Der Amtsbonus habe im Saarland durchaus eine Rolle gespielt, heißt es hinter vorgehaltener Hand – bloß, dass nicht CDU-Parteifreund Tobias Hans davon profitierte, sondern SPD-Ministerin Anke Rehlinger.

An dieser Stelle schalten sich die Grünen ein. „Die Menschen im Saarland haben einer starken stellvertretenden Ministerpräsidentin ihr Vertrauen geschenkt“, betont Finanzministerin Monika Heinold und zieht als Günthers Stellvertreterin damit Parallelen zur eigenen Spitzenkandidatur. „Das ist natürlich auch für mich Ansporn.“ Dass die Grünen im Saarland zuletzt an 24 Stimmen den Einzug in den Landtag verpassten, zeige sehr klar: „Jede einzelne Stimme zählt: Wegducken gilt nicht.“ Anders als der Saar haben die Grünen im Norden den Anspruch, stärkste Kraft zu werden.

FDP hofft auf Stimmenzuwachs in schwieriger Lage

Davon sind die Liberalen noch ein Stück entfernt – auch wenn Spitzenkandidat Bernd Buchholz ebenso wie Rehlinger das Wirtschaftsressort leitet. „Aus der Saarland-Wahl nehmen wir mit, dass man auch mit einer schwierigen Ausgangslage Stimmen dazugewinnen kann“, sagt er. „Die FDP hat um 1,5 Punkte zugelegt und schneidet damit beim Zuwachs besser ab als die Grünen.“ Für den Einzug in den Landtag reichte es trotzdem nicht, so dass sich die Liberalen große Mühe geben, die Unterschiede zu betonen. „Wir sind Teil einer Landesregierung mit äußerst hohen Zustimmungswerten, sodass wir weiter unsere Stärken betonen werden.“

Für diese Woche wird eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa erwartet. Es sah die SPD zuletzt mit 28 Prozent vorne. Die Prognose von Infratest dimap veröffentlicht der NDR voraussichtlich am 21. April. Hier war zuletzt die CDU mit 33 Prozent klare Wahlsiegerin.