Kiel

Die Macher sprechen von einem Appetitanreger und davon, dass sich die 16 antretenden Parteien merklich voneinander unterscheiden: Der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, hat am Donnerstag den Wahl-O-Maten zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 gestartet (www.wahl-o-mat.de).

Das Instrument führt mit 38 Thesen durch die wichtigsten Themen der Landespolitik – vom Wohnen und Straßenverkehr über die Digitalisierung und Gesundheitsversorgung bis zur Umwelt. Nutzerinnen und Nutzer des Online-Angebots klicken an, ob sie einer These zustimmen oder nicht und erhalten am Ende ein Ergebnis, das den Grad ihrer Übereinstimmung mit den Wahlprogrammen anzeigt. Das kann zu Überraschungen führen. Zum Auftakt probierten sechs Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien das Instrument aus.

Ministerpräsident Günther und andere Spitzenpolitiker testen die Fragen des Wahl-O-Maten

Die A 20 soll wie geplant mit der Elbquerung westlich von Hamburg weitergebaut werden? „Ja, klar“, sagt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Da muss er gar nicht lange nachdenken. In Schleswig-Holstein soll die Polizei auch verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen? „Das fände ich sehr richtig.“ Aufträge des Landes sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen? „Nein“, antwortet der CDU-Landeschef. „Ich bin für Mindestlohn.“

Ja, Eltern sollten sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas beteiligen. Und ja, Schreibweisen, die neben der männlichen und weiblichen auch andere Geschlechtsidentitäten abbilden, sollten in der Schule untersagt bleiben. „Tut mir leid“, wendet sich Günther an Vertreter der Jugendredaktion, die den Landesbeauftragten bei der Entwicklung und Auswahl der Thesen beraten hatten. „Ich bin sonst liberal, aber an dieser Stelle konservativ.“

94,4 Prozent CDU bescheinigt ihm der Wahl-O-Mat am Ende. 67,6 Prozent Übereinstimmung erzielt Günther mit der FDP; 66,7 Prozent sind es mit der AfD. „Das ist hart!“ Mit 38 Prozent rangieren die Grünen in seinem Ranking unter ferner liefen.

Wenig Übereinstimmungen zwischen CDU und Grünen

Das hatte die Grünen-Spitzenkandidatin Aminata Touré (Grüne: 91,7 Prozent) zunächst anders eingeschätzt. „Ich glaube, dass bei Daniel mehr Grün herauskommt, als er denkt“, hatte sie zu Beginn der individuellen Abstimmungen noch vermutet. Das erweist sich als Trugschluss. Wobei sich auch ihre eigene Übereinstimmung mit den Bündnispartnern von der Union in Grenzen hält. 31,3 Prozent sind absolut überschaubar, die FDP liegt bei Touré mit 29,2 Prozent sogar noch niedriger.

Das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt (FDP: 94,7 Prozent) erzielt die meisten Übereinstimmungen mit CDU und AfD (63,2 Prozent), deutlich weniger aber mit den Grünen (39,5 Prozent).

Losse-Müller (SPD): „Jamaika hat keine gemeinsame Idee“

Herausforderer Thomas Losse-Müller von der SPD nickt. Ihn überrasche das alles nicht. „Jamaika hat keine gemeinsame Idee“, stellt er fest. Ob das Land allen Schülerinnen und Schülern kostenlose Endgeräte zur Verfügung stellen soll? „Ja, klar“, sagt er. Das gehöre zu seinen Kernforderungen im Wahlkampf.

Ob ein Teil der Medizinstudienplätze an Menschen vergeben werden soll, die sich verpflichten, anschließend als Ärztin oder Arzt auf dem Land zu arbeiten? Losse-Müller klickt ebenfalls ein Ja an. Die Mietpreisbremse wieder einführen? „Unbedingt.“ Mit 96,9 Prozent SPD liegt der Spitzenkandidat voll auf seiner Parteilinie, so viel war schon zuvor klar. Auch mit den Grünen erzielt er große Übereinstimmungen: 79,2 Prozent. Nur, dass er mit dem SSW (82,3 Prozent) noch mehr Gemeinsamkeiten erzielt, überrascht ihn dann schon.

Meyer-Heidemanns Team geht in den nächsten Wochen auf Tour durch 18 Städte Schleswig-Holsteins. Los geht es mit dem Wahl-O-Maten zum Ankreuzen am 11. April in Eckernförde an der Schiffbrücke, letzte Station soll das RBZ Wirtschaft in Kiel am 6. Mai sein.