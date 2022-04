Kiel

Schleswig-Holsteins Landespolitiker werben verstärkt um die Gunst junger Leute. Das müssen sie auch: Zur bevorstehenden Landtagswahl am 8. Mai sind knapp 236 000 Wahlberechtigte zwischen 16 und 24 Jahre alt. Nach Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein entspricht dies neun Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung; in der Uni-Stadt Kiel sind es sogar gut zwölf Prozent. Das Votum von Jungwählerinnnen und -wählern kann am Ende also entscheidend sein. Entsprechend intensiv haben viele Parteien einen Teil ihrer Kampagnen auf die junge Klientel zugeschnitten. Aber funktioniert das?

„Was ich in den sozialen Medien manchmal sehe, finde ich nur peinlich“, sagt der 22-jährige Lasse Smit, Postzusteller aus Großenaspe. „Das ist wie gewollt und nicht gekonnt. Politiker dürfen sich nicht verstellen.“ Man braucht in der Kieler Innenstadt spontan nur ein paar junge Leute anzusprechen, um diese Meinung mehrfach bestätigt zu bekommen. „Wenn ich sehe, wie sich manche Politiker auf TikTok präsentieren, um jung zu wirken, finde ich das etwas bemüht“, sagt etwa Victoria Spieß (18), Schülerin aus Süderhastedt. Dabei gehe es um wichtige Zukunftsthemen wie Umwelt und CO2-Belastung und darum, wie die Welt auch abseits hochaggressiver Energielieferanten wie Russland am Laufen gehalten werden kann.

Erhoffter Nebeneffekt: Wer sich an Jungwähler wendet, wirkt selbst frisch und jung

„Dass die Politik junge Menschen plötzlich ernst nimmt, hat auch damit zu tun, dass diese Zielgruppe eigene Themen gesetzt hat“, sagt der Kieler Politik-Professor Wilhelm Knelangen. An der Bewegung Fridays for Future und Klimastreiks an Schulen könne man nicht einfach vorbeisehen. Zumal die sozialen Medien mit ihren Algorithmen diesen Trend maßgeblich befördert hätten – und auf die gesamte übrige Gesellschaft ausstrahlten. „Themen, die bei jungen Menschen gut ankommen, betreffen in der Regel die Zukunft. Wenn ich mich also an Jungwähler wende, werde ich eher als frisch, jung und neu wahrgenommen.“

Keine Partei sei gut beraten, nur auf die ältere Generation zu setzen, auf Wahrung des Besitzstandes und darauf, dass sich bloß nichts ändern solle. „Wir wissen, dass sich auch die ältere Generation Gedanken macht, in welcher Welt die Kinder und Enkel leben sollen.“

Zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst erlebte so mancher Parteistratege sein blaues Wunder. Die Hälfte der Jungwähler gab ihre Zweitstimme entweder den Grünen oder der FDP: Junge Frauen wählten oft ökologisch, junge Männer liberal. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut? „Man sollte nicht den Fehler machen, nur aufgrund der Fridays-for-Future-Bewegung zu glauben, dass alle jungen Menschen radikal-grüne Positionen zu vertreten“, betont Knelangen. „Auch die FDP wurde als Partei wahrgenommen, die frisch und frech aufgetreten ist – sozusagen als bürgerliche Alternative zum Konzept der Grünen.“

Socialmedia-Teams verpacken Inhalte in neue Formate

Längst beschäftigen die Parteien eigene Socialmedia-Teams, die dafür sorgen, dass die Botschaften der meist älteren Spitzenkandidaten – bei den Grünen und immer öfter auch bei der SPD spricht man von Spitzenkandidat*innen – möglichst cool und lässig einer jungen Zielgruppe nahegebracht werden. Nur: Schlagworte wie „Einhaltung der Schuldenbremse“ (FDP), „beste Bedingungen für Kitas und Schulen“ (Grüne), „Einsatz gegen Rassismus“ (SPD) oder „Sicherheit für unsere Freiheit“ (CDU) mögen den Parteien wichtig sein. Außerhalb bleiben sie zunächst das, was sie sind: Schlagworte. In der Kommunikation gilt ein zentrales Gebot im Umgang mit jungen Leuten: Du sollst nicht langweilen! Schon gar nicht auf den Internet-Plattformen Instagram, Youtube oder Twitter. Facebook? Ist nur noch was für alte Leute. So ab 40.

Influencerin Lynn bei der SPD im Kontakt mit dem Bundeskanzler

Die SPD hat sich eine junge Influencerin gesucht. Lynn Kuhlwein ist Enkeltochter des SPD-Granden Eckart Kuhlwein und erzählt auf Youtube von ihren Begegnungen mit der Politik. „Moin, ihr beiden, wie geht’s euch?“, fragt sie, dann schwenkt ihre Kamera und zeigt erst den Bundeskanzler, der keine Miene verzieht, und dann den Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller. Was Olaf Scholz dann sagt, ist kaum der Rede wert: dass Wahlkampf Spaß mache, dass er eine tolle Möglichkeit sei, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, und so weiter. Lynn hat auch Videos im Angebot, man nennt sie neudeutsch Reels, wo sie unter anderem die CDU-Kampagne „KurSHalten“ durch den Kakao zieht. „I do not have time for this, I do not have time for you!“, näselt sie im breitesten Amerikanisch. In Dauerschleife.

Bei der CDU moderierten neulich der 36-jährige Landtagsabgeordnete Lukas Kilian und die 29-jährige JU-Chefin Birte Glißmann den digitalen Programmparteitag – so locker-flockig, als wäre es das Normalste von der Welt. Dabei liegt der Altersdurchschnitt in der Nord-Union bei 61 Jahren.

Natürlich ist in diesen Wochen auch hier ein dreiköpfiges Socialmedia-Team allgegenwärtig. Eines seiner Instagram-Videos zeigt Daniel Günther im Straßenwahlkampf: Günther, wie er in der Eckernförder Fußgängerzone eine Rede hält. Günther im Gespräch mit Menschen auf dem Kieler Bernhard-Minetti-Platz. Günther in neongelber Jacke mit einer Gruppe Männern kurz vorm Jogging in Eutin. Und das alles mit rhythmischer Musik unterlegt.

Werden junge Menschen dadurch zu CDU-Wählern? „Ich bin skeptisch“, sagt zumindest Politologe Knelangen. „Aber was sich bewegt und symbolisch verdichtet ist, sorgt für Aufmerksamkeit. Und viel wichtiger ist es, dass Persönlichkeiten als glaubwürdig wahrgenommen werden.“ Dann komme auch ein solches Video gut an.