Kiel

In Schleswig-Holstein sind an diesem Sonntag 2,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Landeswahlleiter Tilo von Riegen wies darauf hin, dass die Wahlbeteiligung seit der Bundestagswahl 2013 gestiegen sei. „Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Es ist ein Gut, das wir alle wertschätzen sollten“, so von Riegen. Er appelliert an die Bürger: „Setzen Sie daher ein starkes Zeichen für die Demokratie, und gehen Sie am Sonntag zur Wahl.“

Die Auswahl an Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten sei bei einer Landtagswahl noch nie so groß gewesen wie dieses Mal, sagte von Riegen. Insgesamt treten 16 Parteien beziehungsweise 449 Bewerberinnen und Bewerber an. Der Landtag besteht aus 69 Sitzen sowie gegebenenfalls Überhangmandaten.

Erste Ergebnisse werden am Sonntag kurz nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr erwartet. Nach einhelliger Einschätzung der Meinungsforscher kann Ministerpräsident Daniel Günther mit einem hohen Sieg rechnen. Laut der jüngsten Umfrage vom „ZDF-Politbarometer Extra“ wäre seine CDU mit 38 Prozent uneinholbar auf Platz 1. SPD und Grüne erreichen demnach beide 18 Prozent, die FDP kommt auf acht Prozent, SSW und AfD liegen jeweils bei sechs Prozent. Die anderen Parteien kommen zusammen auf sechs Prozent. Darunter ist laut Prognose keine, die mindestens drei Prozent erreicht.

31 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind noch nicht sicher

„Bis zum Wahltag kann es für die verschiedenen Parteien durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge noch zu Veränderungen kommen“, sind die Meinungsforscher überzeugt. „Zudem wissen 31 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.“

Bei der vergangenen Landtagswahl 2017 kam die CDU auf 32 Prozent, die SPD auf 27,3, die Grünen auf 12,9, die FDP auf 11,5, die AfD auf 5,9, die Linke auf 3,8 und der SSW auf 3,3. Die anderen Parteien erreichten zusammen 3,3 Prozent.

Am Donnerstagabend waren die Spitzenkandidaten der vier größten Parteien im KN-Talk „RND vor Ort Spezial“ zum letzten Schlagabtausch zusammengekommen. Günther betonte: „Mein Ziel ist, die Jamaika-Koalition fortzusetzen.“ Das ist allerdings nach Einschätzung vieler Beobachter unwahrscheinlich. Für eine Mehrheit reicht der CDU eine Koalition allein mit den Grünen. Auch ein Bündnis mit der FDP wäre rechnerisch eine realistische Option. Dafür müsste Günther den von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten SSW hinzuholen. Dessen Landtagschef Lars Harms signalisierte bereits Offenheit für solche Gespräche.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller gab sich kampfbereit. Ein Großteil der potenziellen Wählerinnen und Wähler sei noch unentschlossen. „Inhaltlich will dieses Land etwas anderes als Stillstand, es will sozial regiert werden und gesellschaftlich vorankommen“, so Losse-Müller. Das sei nur mit der SPD möglich.

Auch die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold warb für ihre Partei. „Es gibt kein Jamaika-Pünktchen auf dem Stimmzettel. Wer möchte, dass wir Grünen das Land weiter nach vorn bringen, der muss sein Kreuz bei uns machen.“

Bis zuletzt warben die Parteien um Zustimmung. In Kiel trat am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, wo er die Waffenlieferungen an die Ukraine unter Pfiffen und Protesten verteidigte.