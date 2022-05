Koalitionsgespräche in SH - Günther will in der kommenden Woche mit Grünen und FDP sondieren

Der Zeitplan steht fest: Gleich in der Woche nach der Landtagswahl in NRW will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther mit Grünen und FDP Sondierungsgespräche für eine neue Koalition beginnen. „Jamaika ist nicht vom Tisch“, sagte er. Denkbar sind aber auch Zweierkonstellationen.