Flensburg

Beim offiziellen Start in den Landtagswahlkampf der Grünen im Norden haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold angesichts des Kriegs in der Ukraine den Wert von Demokratien betont. „Putins Krieg ist ein Krieg gegen die Demokratien“, sagte Habeck am Samstag in Flensburg.

Der Krieg zeige, dass Demokratie nicht selbstverständlich sei, sagte Grünenspitzenkandidatin Heinold. Deshalb habe man sich entschieden, Wahlkampf zu machen, damit am 8. Mai viele Demokraten zur Wahl gingen, um Putin und anderen autoritären Herrschern zu zeigen: „Wir wissen unsere Demokratie zu schätzen. Wir stehen dafür ein, wir verteidigen sie hier und fordern sie weltweit.“

Wegen Corona: Aminata Touré fehlt beim Wahlkampf-Auftakt

Aminata Touré - neben Heinold Teil des Spitzenduos zur Wahl - fehlte wegen einer Coronaerkrankung in Flensburg, verfolgte die Veranstaltung aber nach Angaben einer Moderatorin per Livestream. Heinold und Habeck betonten, es sei wichtig und gut, dass Europa zusammenstehe.

Europa und speziell Deutschland sei bereit zu helfen, „wo wir können“, sagte Habeck. „Hoffentlich wird Putin bald gezwungen, durch die Sanktionen und durch den Widerstand der Armee an den Verhandlungstisch zurückzukommen.“

Von RND/dpa