Kiel

Beim Werben um die Gunst der Eltern in der Wählerschaft wird der Ton kurz vor der Landtagswahl zwischen CDU und SPD schärfer: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wirft der SPD bei der Kita-Beitragsfreiheit irreführende Wahlwerbung vor.

Was auf den Plakaten seines Kontrahenten Thomas Losse-Müller zur Abschaffung der Kita-Gebühren stehe, sei „Makulatur“, sagte Günther bei einem Auftritt im Schleswig-Holstein Magazin. Es gehe dessen Partei lediglich um eine kostenfreie Grundbetreuung. „Das heißt, Eltern werden auch, wenn die SPD die Verantwortung hat, über 200 Euro im Monat an Beiträgen bezahlen.“ Die Sozialdemokraten machten eine „Scheinrechnung“ auf.

SPD spricht von „falschen Unterstellungen“

„Falsche Unterstellungen sind eines Ministerpräsidenten nicht würdig“, konterte am Montag die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Seine Behauptung, dass die Forderung der SPD nach Gebührenfreiheit nicht aufrichtig sei, werde durch Wiederholung nicht wahrer. Bereits im RTL-Triell hatte Günther hier der Konkurrenz Unehrlichkeit vorgeworfen.

Ziel der SPD sei eine gebührenfreie Bildung von der Krippe an, die aber aufgrund der hohen Kosten schrittweise umgesetzt werden müsse, so Midyatli. „Eine erste wichtige Etappe ist dabei die gebührenfreie Grundversorgung von fünf Stunden pro Tag. Wir wollen sie im Haushaltsjahr 2023 umsetzen.“ Allein dadurch spare eine Familie mit zwei Kleinkindern rund 2500 Euro im Jahr. Sei das umgesetzt, werde die SPD die nächsten Schritte gehen. Im Programm wird eine Beitragsfreiheit bis 2027 angepeilt.

Grüne, FDP, SSW und AfD wollen auch Beitragsfreiheit

Die Grünen möchten zunächst das Ermäßigungssystem für Geschwisterkinder ausweiten und streben „mittelfristig“ eine Beitragsfreiheit an. Demnach wären die jährlichen Kosten von 360 Millionen Euro dafür für das Land aktuell nicht zu stemmen, wenn zugleich Kita-Personal gestärkt werden soll. Die FDP will erst die Beitragsdeckel von Unter- und Über-Dreijährigen angleichen und sie dann schrittweise um mindestens zehn Prozent pro Jahr senken. Der SSW will die kostenlose Kita „langfristig“ erreichen. Die AfD hat den gebührenfreien Kindergartenbesuch ebenfalls als Ziel formuliert – ohne Zeithorizont.

Die CDU will die Beiträge nur weiter reduzieren. Wichtiger als Beitragsfreiheit sei die Qualität der Kitas. Günther verweist im Wahlkampf unermüdlich auf den bereits erreichten Kita-Deckel. Zuvor habe manche Familie 800 Euro pro Monat hinlegen müssen, heute zahlten sie in Schleswig-Holstein an keinem Ort mehr als 232 Euro.

Für Eltern, die vor der Reform vor wahnsinnig hohen Kosten standen, habe sich die Situation zwar teilweise verbessert, sagt Sandra Moschell, Vorsitzende der Landeselternvertretung der Kitas. „Mancherorts sind aber zugleich die Verpflegungskosten ohne plausible Erklärung unnatürlich hoch geworden, sodass Eltern kaum Entlastung spüren. Wir brauchen unbedingt mehr als die aktuelle Deckelung.“ Die von der SPD angepeilte beitragsfreie Grundversorgung sei ein guter Anfang. Schnellstmöglich müsse bei der Verpflegungspauschale ein Riegel vorgeschoben werden, damit diese sich angesichts der Inflation nicht ins Unermessliche verteuere.

Einig sind sich alle Parteien, dass sich bei der Gewinnung neuer Erzieherinnen und Erzieher etwas tun und der Job an Attraktivität gewinnen muss – sei es durch Aufstockung der Verfügungszeiten oder einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel. CDU, SPD und FDP sprechen sich explizit für einen Ausbau der praxisintegrierten Ausbildung (Pia) aus. Das krankte lokal bislang oft an der Finanzierung.

In der Schulpolitik ist unterdessen der einst erbitterte Systemstreit beigelegt. Alle wollen Digitalisierung vorantreiben, Zugang für alle Schülerinnen und Schüler zu Endgeräten und Schulsozialarbeit ausbauen. Richtig auseinander klaffen die Positionen in Sachen Sprache: Während CDU-Bildungsministerin Karin Prien der Ansicht ist, dass Gendersternchen und Co. bei Schülerinnen und Schülern als Fehler anzustreichen sind, wollen SPD und Grüne, dass Jugendliche sie ohne Nachteil benutzen können.