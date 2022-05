Kiel

Es ist ein historischer Tag für den Südschleswigschen Wählerverband, der fast sechs Prozent der Zweitstimmen für sich gewinnen konnte. „Das ist das beste Ergebnis, seit es den SSW gibt“, freute sich der Fraktionsvorsitzende Lars Harms. Im Jahr 2017 hatte die Partei, die als Vertreter einer nationalen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist, 3,3 Prozent bekommen und dank Überhangmandaten drei Abgeordnete gestellt. Die Partei wäre bereit für Sondierungen.

In den Fraktionsräumen wird am Abend mit Bier angestoßen, die Tische sind mit dänischen Fähnchen geschmückt. Später soll es in Flensburg auf einer großen Party weitergehen. „Als ich die ersten Zahlen gesehen habe, hatte ich Gänsehaut“, so die SSW-Bildungspolitikerin Jette Waldinger-Thiering. „Ich hatte auf ein gutes Ergebnis gehofft, aber dass es so gut wird, habe ich nicht gedacht.“ Es mache sie zugleich glücklich und demütig, dass die Wählerinnen und Wähler dem SSW so viel Vertrauen schenkten. Ob ihre Partei möglicherweise eine Partnerschaft mit der CDU eingeht?

„Daniel Günther hat jetzt den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Sollte es so sein, dass wir eingeladen werden zu Sondierungen, nehmen wir natürlich teil.“ Ihre Partei habe schon in der Küstenkoalition gezeigt, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen könne. Der SSW sei da, wenn man ihn brauche, so der Abgeordnete Christian Dirschauer.