Kiel

Wenige Wochen vor der Landtagswahl ist die Ausgangslage dynamisch wie selten. Diese Woche erschien die dritte Prognose in vergleichsweise kurzer Abfolge: Die Meinungsforscher von Insa sehen laut „Bild“-Zeitung die SPD mit 28 Prozent vorn. Die CDU käme auf 25 Prozent, die Grünen landeten bei 15, die FDP käme auf zwölf Prozent.

Das hatten die Kollegen von Infratest dimap am 20. Januar komplett anders eingeschätzt: Für sie steht die Union mit 28 Prozent an führender Position. Die SPD rangiert laut ihrer Vorhersage nur bei 23 Prozent, die Grünen liegen bei 20 und die Liberalen bei zehn Prozent.

Im Landeshaus kursiert indes noch eine weitere Analyse des Berliner Start-up-Unternehmens wahlkreisprognose.de von Ende Januar, und die ist aufgrund ihrer Methodik, die weniger auf Umfragen als auf Algorithmen setzt, zwar umstritten. Auf den Kieler Parlamentsfluren wird sie deshalb aber nicht minder beachtet.

Landtagswahl SH 2022: Prognose sieht CDU bei Direktmandaten in nahezu allen Wahlkreisen vorn

Die Berliner geben nicht nur eine Einschätzung dazu, wie die Parteien insgesamt abschneiden – die CDU liegt dort bei 31 Prozent, die SPD bei 25, die Grünen bei 17 und die FDP bei acht Prozent. Vor allem geht es darum, wem die Menschen in den einzelnen Wahlkreisen vermutlich ihre Erststimme geben und wer somit über ein Direktmandat sicher in den nächsten Landtag einziehen könnte.

Schon ein kurzer Blick auf die Karte zeigt: Nahezu alle Wahlkreise sind schwarz eingefärbt, nur einige rot und zwei grün. 27 würden demnach an die Union gehen, lediglich sechs in Flensburg, Kiel-Ost, Pinneberg sowie Lübeck-West, -Ost und -Süd an die SPD. Die Grünen könnten erstmals bei einer Landtagswahl ausgerechnet in den ehemals roten Hochburgen Kiel-Nord und -West Oberwasser haben.

Grüne setzen bei Landtagswahl auch auf Erststimmen – nicht nur in Kiel

„Kiel-Nord ist für uns einer der aussichtsreichsten Wahlkreise“, sagt der Grünen-Direktkandidat und Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter. Seit 60 Jahren gewinne dort die SPD. „Aber das kann man ändern – schon allein deshalb, weil die SPD den Wahlkreis seit zehn Jahren hat verwaisen lassen.“ Ministerpräsident Torsten Albig hatte nach der SPD-Wahlschlappe 2017 auf sein Mandat verzichtet. Parteigrande Rolf Fischer war 2012 Staatssekretär geworden.

Grünen-Landeschef Steffen Regis gibt sich angriffslustig. „Wir beobachten die Lage sehr genau und werben diesmal ausdrücklich nicht nur um die Zweit-, sondern auch um die Erststimme. Wir wollen die Ministerpräsidentin stellen.“

SPD-Kandidat Benjamin Walczak, Informatiker und Ratsherr, ist bekennender Verfechter einer rot-grünen Koalition. „Ich habe die Hoffnung, mit meinem Profil auch grüne Wählerschichten anzusprechen“, sagt er. Wie das gelingen soll? Er setze seinen Schwerpunkt auf eine gerechte Familienpolitik. Wenn die amtierende Landesregierung Kita-Eltern regelmäßige Tests vorschreibe, dies aber auf das Elternteil beschränke, das mehr Kontakt zum Kind hat, dann sei das vollkommen weltfremd. „Meine Frau und ich versuchen jedenfalls, uns gleichberechtigt um die Kinder zu kümmern.“

CDU-Mann von der Heide gibt sich nicht geschlagen

Der CDU-Direktkandidat und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide will sich auf keinen Fall vorab geschlagen geben. „Wir machen vor Ort einen richtig geilen Wahlkampf“, kündigt er an. Auch Ministerpräsident Daniel Günther werde hier Gesicht zeigen, „und mit unserer guten Regierungsbilanz gibt es viele gute Gründe, CDU zu wählen“. 2017 hatte die Union in Kiel-Nord die meisten Zweitstimmen auf sich vereint. „Das ist uns ein Ansporn.“

In den meisten anderen Regionen ist das Rennen vorhersehbarer – aber wer weiß schon, wie es am Ende ausgeht? Regierungschef Daniel Günther trifft im Wahlkreis Eckernförde auf den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller und ist laut wahlkreisprognose.de klarer Favorit.

Spannung im Wahlkreis Pinneberg

Spannend wird der Wahlabend in Pinneberg unmittelbar vor den Toren Hamburgs. Der SPD-Direktkandidat Kai Vogel hat überraschend mit CDU-Bildungsministerin Karin Prien eine hochkarätige Konkurrentin bekommen. „Too close to call“, formulieren es die Meinungsforscher, was übersetzt heißen soll, dass der Abstand der SPD mit weniger als drei Prozent nur hauchdünn ist. Das Blatt kann sich also noch wenden, und nicht umsonst bemüht sich Vogel an diesem Sonnabend um einen aussichtsreicheren Listenplatz. Die Partei hatte für ihn ursprünglich Platz 25 vorgesehen.

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli wechselte erst im vergangenen Jahr vom Wahlkreis Eckernförde in den sicheren SPD-Wahlkreis Kiel-Ost. Ihren Mitbewerberinnen Seyran Papo von der CDU und Nelly Waldeck von den Grünen werden dort allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt. „Wahlen in Schleswig-Holstein sind knapp“, sagt Midyatli. „Wenige Prozentpunkte Unterschied führen zu großen Veränderungen bei den Direktmandaten.“ Für eine seriöse Prognose sei es viel zu früh. Allerdings stimmten die Partei erfolgreiche Bürgermeisterwahlen im Land optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass wir wieder eine zweistellige Anzahl von Wahlkreisen direkt gewinnen.“

CDU-Landeschef Daniel Günther gab trotz Nachfrage keine Kommentierung zur Wahlkreisprognose ab. Am Nachmittag äußerte er sich allerdings auf Facebook zum eigenen Wahlkreis Eckernförde: „Ich hab richtig Bock auf den anstehenden Wahlkampf. Wir wollen #kurSHalten!“