Die SPD hat am Sonnabend ihrem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2022 volle Rückendeckung gegeben. Auf einer Landeswahlkonferenz in Neumünster sicherten 188 von 200 Delegierten Thomas Losse-Müller ihre Unterstützung zu. Das entspricht 94 Prozent. Der Volkswirt war in der vergangenen Legislatur zunächst Staatssekretär im Finanzministerium, dann Chef der Staatskanzlei. Das SPD-Parteibuch hat er erst seit Herbst 2020, zuvor war er Mitglied der Grünen.

Losse-Müller hatte in seiner Bewerbungsrede einen ernsten, konzentrierten Ton angeschlagen. Er sei wirklich besorgt, dass so viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren hätten, sagte er. Ministerpräsident Günther trage daran eine erhebliche Mitverantwortung, indem er den Menschen erst den Erhalt der Imland-Klinik, den Bau der A20 und die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen versprochen und dann nichts davon eingehalten habe. „Das ist einfach zu wenig für unser Land.“ Der SPD-Spitzenkandidat wandte sich an die „lieben Kolleginnen und Kolleginnen von der CDU“, indem er auf deren aktuellen Wahlslogan KurSHalten anspielte. „Wer Kurs halten will, muss erst einmal einen Kurs haben, der braucht einen Plan und muss eine Vision haben – jenseits von fünf Jahren Machterhalt.“ Für diese Kritik gab es viel Applaus.

Losse-Müller: „Schleswig-Holstein soll bis 2040 klimaneutral sein“

Die SPD sei als einzige Partei noch in allen Teilen der Gesellschaft verankert, sagte Losse-Müller. Es kandidierten Handwerker und Chinawissenschaftler, Pflegerinnen und IT-Experten, Sozialarbeiter, Managerinnen und Verwaltungsexperten. „Wir kennen Schleswig-Holstein. Wir sind die Partei, die dieses Land regieren kann und muss.“ Die SPD tritt zur Landtagswahl 2022 mit dem Slogan „Sozial. Digital. Klimaneutral“ an. Ginge es nach der Nord-SPD, dann würde Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral, fünf Jahre früher. Als der Rest Deutschlands. Losse-Müller berichtete von Besuchen an Berufsschulen in den vergangenen Wochen. Ihn habe beeindruckt, dass die jungen Leute von der Politik mehr Tempo beim Klimaschutz forderten. „Aber gleich danach kam die Frage: Was tut ihr gegen die steigenden Mieten?“ Für ihn zeige das ganz deutlich: „Die sozial Frage hat Priorität.“

Bezahlbares Wohnen sei die Voraussetzung dafür, alle Herausforderungen zu stemmen. Losse-Müller versprach, „in großem Stil neue Flächen zu entwickeln“ und die Mietpreisbremse wieder einzuführen. Kindergärten sollen gebührenfrei werden, was für eine Familie mit zwei Kindern bis zu 500 Euro mehr im Monat zur Verfügung hätten. „Das ist eine wirkliche Entlastung.“ Familien sollten auch beim Erwerb ihrer ersten Wohnung oder des ersten Hauses steuerlich entlastet werden. „Wir versprechen, dass wirklich jedes Kind ab der achten Klasse ein eigenes Tablet oder einen eigenen Laptop vom Land bekommt– vom Land gewartet, vom Land garantiert, dass das Ding auch in drei Jahren noch funktioniert.“ Alles das gebe es nur mit der SPD. Tariftreue Auftragsvergaben des Landes seien keine Klientelpolitik, sondern eine Frage des Respekts. „Das Soziale hat in Jamaika keine Stimme– diese Koalition bringt das Land nicht voran.“

Diese Namen stehen auf der SPD-Landesliste 1. Thomas Losse-Müller (Eckernförde) 2. Serpil Midyatli (Kiel-Ost) 3. Martin Habersaat (Stormarn-Süd) 4. Sophia Schiebe (Lübeck-West) 5. Kai Dolgner (Rendsburg) 6. Sandra Redmann (Ostholstein-Süd) 7.Marc Timmer (Nordfriesland-Süd) 8. Beate Raudies (Elmshorn) 9. Niclas Dürbrook (Ostholstein-Nord) 10. Birgit Herdejürgen (Steinburg-Ost) 11. Thomas Hölck (Pinneberg-Elbmarschen) 12. Birte Pauls (Schleswig) 13. Kianusch Stender (Flensburg) 14. Kirsten Eickhoff-Weber (Neumünster)

Aufstellung der Landesliste holperte

Ab diesem Punkt hatte Losse-Müller die 200 Delegierten auch emotional gepackt – und konnte sogar lächeln. Der 48-Jährige war nicht im Saal anwesend, sondern sprach aus der SPD-Landeszentrale in Kiel. Eine seiner Töchter war in dieser Woche positiv auf Corona getestet worden, aus Vorsicht blieb der Spitzenkandidat den Genossen auf der Landeswahlkonferenz fern. „Es geht nicht um ein Pferderennen und nicht darum, wer gerade einen Kopf vorne liegt“, sagte er. „Es geht um die Frage, ob wir eine Mehrheit für eine Koalition haben, die Fortschritte gestalten will und Zusammenhalt organisieren kann.“

Ob das gelingt? Zumindest die Aufstellung der streng quotierten Landesliste holperte. In früheren Jahren hatte der damalige Landeschef Ralf Stegner den für manche Parteikarriere so wichtigen Listenvorschlag allein ausgearbeitet, diesen der Partei erst am Morgen des Parteitags präsentiert – und ihn zuletzt komplett durchbekommen. Diesmal hatte der Landesvorstand der Basis eine Woche zuvor einen Vorschlag unterbreitet und ihr damit ausreichend Zeit geboten, Widerstand zu formieren. Landeschefin Serpil Midyatli erhielt dafür einen Denkzettel. Gerade mal 76 Prozent gaben ihr für Listenplatz 2 die Zustimmung.

Das Gerangel ging ab Platz 7 los. Der vom Vorstand vorgeschlagene Jurist und Betriebswirt Marc Timmer (Nordfriesland-Süd) setzte sich gegen Tarek Saad (Segeberg-Ost) durch.

Auf Platz 10 versuchte Dorothea Siemers (Lauenburg-Ost) vergeblich, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen (Steinburg-Ost) herauszufordern. Die Abstimmung um weitere Plätze dauerte auch am Nachmittag an.