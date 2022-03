Lübeck

Bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, wer sie künftig im Landtag vertreten soll. Lübeck ist aufgeteilt in drei Wahlkreise. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 33, Lübeck-Süd, ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, wie sich der WK 33 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 33, Lübeck-Süd

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Kiel-Nord – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat.

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 33

Hier finden Sie am Wahlabend eine Grafik.

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 33

Hier finden Sie am Wahlabend eine Grafik.

Wahlkreisergebnis für Lübeck-Süd gebündelt

Hier finden Sie am Wahlabend eine Grafik.

Weitere Landtagswahl-Ergebnisse aus Lübeck finden Sie hier:

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Lübeck-Süd

Im Wahlkreis Lübeck-Süd gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 33.901 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 62,3 Prozent bei 54.417 Wahlberechtigten. Gültig waren 33.417 Stimmen, ungültig 484.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 33, Lübeck-Süd, Wolfgang Basch von der SPD mit einem Ergebnis von 36,4 Prozent durch. Anette Röttger von der CDU landete mit 30,2 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Wolfgang Basch, SPD: 36,4 Prozent

Anette Röttger, CDU: 30,2 Prozent

Silke Mählenhoff, Grüne: 13 Prozent

Benedict Kölsche, FDP: 5,8 Prozent

Katjana Zunft, Die Linke: 6,1 Prozent

Andrea Gaidetzka, Afd: 5,3 Prozent

Arne Wulf, Piraten: 2,4 Prozent

Monica Farell, Freie Wähler: 1,2 Prozent

Michael Judaschke, LKR: 0,3 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Lübeck-Süd lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die SPD vor der CDU und den Grünen. Ein Überblick:

SPD 28,6 Prozent

CDU: 25,3 Prozent

Grüne: 18,6 Prozent

FDP: 9,6 Prozent

Die Linke: 6,5 Prozent

AfD: 5,6 Prozent

SSW: 1,6 Prozent

Sonstige: 4,2 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 33, Lübeck-Süd, zusammensetzt

Der Wahlkreis 33, Lübeck-Süd, verläuft von dem Punkt, wo die Trave die Stadtgrenze zur Gemeinde Hamberge schneidet, dem Verlauf der Trave und der Kanal-Trave folgend, nördlich in die Alte Trave, von dort in den Stadtgraben und in den Wallhafen, von dort in den Klughafen, am Ende des Falkendammes in östlicher Richtung in die Wakenitz. Dieser folgend bis zur Stadtgrenze mit der Gemeinde Lüdersdorf.