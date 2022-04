Kiel

Der Wunsch des Anrufers am KN-Wahl-Telefon ist so ungewöhnlich, dass Thomas Losse-Müller zweimal nachfragen muss. Dann fällt der Groschen. „Natürlich, ich rede gern mit ihnen über unseren Herrn und Retter Jesus Christus“, erklärt der SPD-Spitzenkandidat. „Ich bin bekennender Christ.“

Mit dem Bekenntnis ist das Eis gebrochen. Losse-Müller erzählt offen, dass „einige Themen aus der Bibel“ für ihn als Politiker relevant seien und er erst jüngst im Schleswiger Dom auf Einladung des Bischofs über den Psalm 22 („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“) gesprochen habe. Einerseits über die Verzweiflung. Andererseits über Gottvertrauen und Hoffnung.

Thomas Losse-Müller und die Bibel

Der Anrufer kennt den Psalm und hört gebannt zu, wie der Politiker die Bibelstelle auslegt. „Es sagt mir, dass es keinen einfachen Weg zur Erlösung gibt.“ Es reiche nicht, sich moralisch edel zu verhalten, um erlöst zu werden. Es reiche nicht, die richtige Meinung zu haben. Und: „Wir haben in der Politik schwierige Situationen, in denen es auf komplizierte Fragen keine einfachen Antworten gibt.“

Der Anrufer ist beeindruckt. Losse-Müller bittet um Verständnis, dass er im Zuge der Telefon-Aktion nicht weiter ausholt und verweist auf seine auf Facebook gepostete Kanzelrede. Der Anrufer bedankt sich mehrmals. Losse-Müller atmet durch.

Andere Anrufer setzen ihm leichtere Kost vor. So die ältere Frau, die sich nie ein E-Auto kaufen würde, weil darin viele Kilos von Kindern geschürftes Mangan, Lithium und Kupfer verbaut seien. Die genannten Kilo-Zahlen seien veraltet, kontert der Banker, der Studien zu allen Aspekten der Energiewende kennt. Und Kinderarbeit? Ja, das sei ein Problem gewesen. „Inzwischen gibt es aber auch andere Anbieter.“

Wie sollen die Wahlversprechen finanziert werden?

Die Anruferin gibt nicht klein bei, wundert sich über die vielen teuren Wahlversprechen der SPD und möchte wissen, wie Losse-Müller alles finanzieren will. „Im Landeshaushalt bleiben am Jahresende immer einige hundert Millionen Euro übrig.“ Andere Projekte will der Sozi über neue Infrastrukturgesellschaften kreditfinanzieren, darunter Teile der Energiewende. Die Nachfrage, ob das wirklich nötig sei, beantwortet er knapp mit Hinweis auf den Klimawandel. „Auch Kiel ist bedroht vom steigenden Meeresspiegel.“ Das überzeugt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das nächste Telefonat wird zum Plausch. Der Anrufer, der sich beruflich mit Digital-Hubs, Start-ups und Entrepreneurship (Unternehmertum) befasst, wirbt für Firmengründungen aus Unternehmen heraus und läuft damit beim Ex-Banker offene Türen ein. Ein Netzwerk solcher Ausgründungen gebe es in Schleswig-Holstein noch nicht, weiß Losse-Müller und verspricht, das Gespräch in einigen Wochen zu vertiefen.

„Jetzt muss ich erst mal Wahlkampf machen.“ Mit dieser Begründung legt er den Telefonhörer auch bereits vor dem Mittag zur Seite. Auch Amtsinhaber Daniel Günther ist fast rund um die Uhr im Einsatz und am Freitag (22. April) von 10.30 bis 11.30 am KN-Telefon (0431/903-3330).

Von Ulf Christen