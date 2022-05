Kiel

Einen Tag nach dem fulminanten Wahlsieg trommeln die gut gemeinten Koalitionsempfehlungen auf Daniel Günther (CDU) ein. Auch wenn beide Seiten es so direkt nicht formulieren – die Botschaften sind klar: Die Wirtschaft des Landes möchte die Liberalen weiter in der Regierung sehen, die Gewerkschaften machen sich für die Grünen stark.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU müsse sich für einen Koalitionspartner entscheiden, „mit dem sie ihr Wahlversprechen einer mittelstandsfreundlichen Wirtschaftspolitik umsetzt“, heißt es beim Verband „Die Familienunternehmer“. Hier seien in der vergangenen Legislaturperiode „noch viele Aufgaben unerledigt geblieben“, mahnt der Landesvorsitzende Rüdiger Behn: „Die Wähler haben ein klares Votum dafür abgeben, den bisherigen Kurs der Landesregierung unter Ministerpräsident Daniel Günther – Schleswig-Holstein zum mittelstandsfreundlichsten Bundesland zu machen – fortzusetzen.“ Jetzt komme es darauf an, schneller zu werden.

Schleswig-Holstein-Wahl: Wirtschaft mahnt mittelstandsfreundliche Politik an

Die CDU, so Behn, müsse sich jetzt entscheiden, mit welchem Koalitionspartner sie ihr Wahlversprechen einer starken Wirtschaft am besten umsetzen könne. Und natürlich nennt der Unternehmer treffsicher die Projekte, bei denen die Landesgrünen aus Sicht der Wirtschaft permanent querschießen: „Bei wichtigen öffentlichen Bauprojekten wie der A 20, der A 21 und dem LNG-Terminal in Brunsbüttel muss die neue Koalition unmissverständlich an einem Strang ziehen.“

Lesen Sie auch Landtagswahl Schleswig-Holstein: Spekulationen über Günthers neue Regierung haben begonnen

Auch Philipp Murmann, Präsident der Arbeitgebervereinigung UVNord, stellt klar: „Jetzt wird es darauf ankommen, für die nächsten fünf Jahre eine zukunftsfähige Landesregierung zu bilden, die weiterhin das Ziel haben muss, das Land zum mittelstandsfreundlichsten Bundesland weiterzuentwickeln.“ Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten verkürzt, beim Abbau von Bürokratie die Fesseln gesprengt werden.

IG Metall warnt vor „schwarzgelber Klientelpolitik“

Ganz anders, natürlich, die Tonlage auf Gewerkschaftsseite. „Für Daniel Günther und die CDU hat sich das breite Bündnis mit Grünen und FDP ausgezahlt, in dem er die vergangenen fünf Jahre ohne größeren Zoff regiert hat“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Viele gesellschaftliche Gruppen – in der Corona-Krise sogar die Opposition von der SPD – seien dabei einbezogen worden: „Seinen integrativen Kurs über Parteigrenzen hinweg sollte Günther fortsetzen und dabei auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht aus dem Blick verlieren“, mahnt Friedrich. „Schwarzgelbe Klientelpolitik“, so die Botschaft des Gewerkschafters, „bringt das Land nicht voran.“