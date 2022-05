Kiel

„Daniel Günther, Ministerpräsident!“ Auf die Melodie des Beatles-Klassikers „Yellow Submarine“ wird Daniel Günther um 18.30 Uhr von den Gästen der CDU-Wahlparty in der Business-Lounge der Wunderino-Arena begrüßt. Für den alten und neuen Ministerpräsidenten ist es ein Triumphzug. Mühsam, aber mit einem Strahlen im Gesicht bahnt sich der Wahlsieger den Weg auf die Bühne. Bevor er das Wort ergreifen kann, muss er sich jedoch weiter gedulden. „Daniel, Daniel“-Sprechchöre ertönen durch die „Zigarre“.

Als der Applaus abebbt, richtet Daniel Günther sichtlich gerührt erste Worte an die Basis. „Ohne euch wäre der Sieg nicht möglich gewesen.“ Dank der großen Unterstützung und einem unermüdlichen Einsatz der Partei sei der Wahlkampf auch während seiner neuntägigen Corona-Quarantäne ein voller Erfolg gewesen – was sich nun im Ergebnis widerspiegele. Erneut brandet Applaus auf.

CDU-Wahlparty: Feier geht auch ohne Daniel Günther weiter

Gerne würde Günther weiter mit der Partei-Basis feiern – doch die Pflicht ruft. Für TV-Auftritte muss er zurück ins Landeshaus. Aber nur vorübergehend. „Ich komme später wieder, und dann erwarte ich, dass die Stimmung auf dem Siedepunkt ist.“

Ausgelassen feiert die CDU auch weiter, nachdem der Spitzenkandidat sich vorläufig verabschiedet hat. Aber in die Euphorie mischt sich auch Hoffnung und Spannung. Denn die Auszählung der Kieler Wahlkreise steht noch aus. Kristina Herbst (West), Seyran Papo (Ost) und Tobias von der Heide (Nord) verfolgen auf ihren Handys, ob sie als Direktkandidaten in den Landtag einziehen. Denn traditionsgemäß ist die CDU in Kiel nicht die stärkste Kraft. In den vergangenen Jahren gingen die Direktmandate stets an die SPD. Doch der große Zuspruch für die Landes-CDU und Daniel Günther zeigt sich auch in der Landeshauptstadt, in der sich die Verluste der SPD besonders bemerkbar machen. Gegen 21 Uhr steht fest: Die SPD gewinnt kein Kieler Direktmandat. Nord und West gehen an die Grünen, in Ost triumphiert überraschend Seyran Papo.

Enger Kampf um Direktmandate in Kiel

Doch unabhängig vom Ausgang der Kieler Wahlkreise sei das Wahlergebnis ein voller Erfolg. Von der Heide (Listenplatz 5) und Herbst (6) sind optimistisch, über die Landesliste ins Parlament einzuziehen. Und auch Seyran Papo auf Platz 18 schloss nicht aus, dass sie auch ohne Sieg im Wahlkreis zum kommenden Landtag gehört hätte. „Wir haben einen engagierten Wahlkampf gemacht, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und positive Rückmeldungen erhalten“, sagt die 34-Jährige, die sich in Kiel-Ost ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli lieferte, sich aber am Ende knapp durchsetzt.

Mit einem so deutlichen Wahlsieg der CDU in ganz Schleswig-Holstein hätte Papo nicht gerechnet. „Mir war bewusst, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen, aber nicht, dass der Sieg so hoch ausfällt.“ Für Kristina Herbst sind die 42 Prozent „einfach nur krass und unvorstellbar“. Das gute Abschneiden sei zum einen auf die Popularität von Daniel Günther zurückzuführen, aber nicht nur, sagt Tobias von der Heide. „Es ist ein fulminanter Erfolg der gesamten CDU.“

Von der Heide: „Jamaika-Bündnis fortsetzen“

Ähnlich wie der neue und alte Ministerpräsident spricht sich auch von der Heide, der bereits dem alten Landtag angehörte, für die Fortsetzung des Dreier-Bündnisses aus. „Wir sind Jamaikaner und werden mit den bisherigen Koalitionspartnern sprechen.“