Kiel

Im Saarland deutet sich ein Regierungswechsel an: Bei der Landtagswahl wurde die SPD mit einem haushohen Sieg stärkste Partei vor der CDU. Anke Rehlinger (45) dürfte mit dem Ergebnis den bisherigen CDU-Regierungschef Tobias Hans (44) ablösen. Reaktionen dazu aus Schleswig-Holstein, wo am 8. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt wird.

SPD in Schleswig-Holstein empfindet Sieg als Rückenwind für Wahlkampf

Die Nord-SPD hat Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zum „grandiosen“ Erfolg bei der Landtagswahl im Saarland gratuliert. „Sie wird die vierte sozialdemokratische Ministerpräsidentin werden. Künftig führen wir acht von 16 Landesregierungen“, teilte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli in Kiel mit.

Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, sagte laut Mitteilung: „Wenn wir als SPD gemeinsam kämpfen, gewinnen wir Wahlen. Das war 2021 so und das wird dieses Jahr in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen auch so sein.“ Das starke Abschneiden der Saar-SPD gebe auch der SPD in Schleswig-Holstein Rückenwind für den Wahlkampf in den nächsten sechs Wochen.

Tobisas Koch (CDU) gratuliert – betont aber auch das schwache Abschneiden der Grünen

Glückwünsche an Anke Rehlinger übermittelte auch der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Tobias Koch: „Das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland ist ein klarer Regierungsauftrag für die SPD. Anke Rehlinger ist dies mit ihren hohen persönlichen Zustimmungswerten und ihrem Amtsbonus als Wirtschaftsministerin gelungen.“ Koch sieht aber auch, dass das schwache Abschneiden der Grünen und der Absturz der Linken diesen Erfolg gestützt hat.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wahl im Saarland: Nord-Grüne stellen Juniorpartnerschaft in den Fokus

Nach der ersten Prognose gratulierten die Grünen-Spitzenkandidatinnen aus Schleswig-Holstein, Monika Heinold und Aminata Touré, Anke Rehlinger zum Erfolg im Saarland: „Für die anstehenden Aufgaben wünschen wir viel Erfolg und eine glückliche Hand.“ Das Wahlergebnis würde zeigen, dass auch als Juniorpartner der Sprung in die Staatskanzlei gelingen kann. „Das gibt uns Auftrieb für die kommenden Wochen“, so Heinold und Touré in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Nach den ersten Hochrechnungen wären die Grünen im Saarland nach fünf Jahren Pause wieder im Parlament. „Trotz schwieriger Bedingungen ist die Rückkehr in den Landtag sehr wahrscheinlich. Eine leidenschaftliche Stimme für Klimaschutz und Gerechtigkeit wird dem Parlament im Saarland sehr gut tun“, teilten Heinold und Touré mit. Das stärke die ganze Partei.

Von dpa