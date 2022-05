Jetzt wird es ernst: In Schleswig-Holstein sind an diesem Sonntag 2,3 Millionen Menschen an die Urnen gerufen, um einen neuen Landtag zu wählen. Wer stärkste Kraft wird, steht laut Umfragen längst fest. Mit wem CDU-Amtsinhaber Daniel Günther aber künftig regiert, ist absolut unklar.