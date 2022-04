Kiel/Lübeck

Am 8. Mai ist Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber treten in den 35 Wahlkreisen an. Auf den Landeslisten sind 340 Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Zur Wahl sind 16 Parteien zugelassen.

Aber: Viele Menschen im nördlichsten Bundesland sind womöglich noch unentschlossen, wen sie wählen wollen. Der „Kandidierenden-Check“ vom Internetportal abgeordnetenwatch.de bietet dafür eine Entscheidungshilfe.

Mit diesem Tool können Wählerinnen und Wähler herausrausfinden, wie die Politikerinnen und Politiker zu einzelnen Themen stehen – und ihre persönliche Meinung mit denen der Kandidatinnen und Kandidaten ihres Wahlkreises vergleichen. Alles was das dafür benötigt wird, ist eine Postleitzahl.

Fragen an die Kandidierenden zur Landtagswahl stellen

Bereits am 23. März hat die Internetplattform ihr Frageportal zur Landtagswahl gestartet. Wählerinnen und Wähler können dort die Direktkandidaten der Parteien öffentlich im Internet finden und befragen.

Alle Direktkandidaten aus den 35 Wahlkreisen haben ein Profil und sind per Postleitzahl-Angabe zu finden. Das Profil enthält einen kurzen Steckbrief, politische Ziele, Wahlkampfbilder und weiterführende Links. Veröffentlicht werden auch Fragen von Wählern und die Antworten der Kandidaten. Fragen können noch bis zum 7. Mai gestellt werden.

Von RND