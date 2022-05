Kiel

So sehen Sieger aus. Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit haushohem Abstand gewonnen. Ihr Spitzenkandidat, Ministerpräsident Daniel Günther (48), kann sich mit deutlich mehr als 40 Prozent künftig aussuchen, mit wem er weiterregieren will. Mit seinen bisherigen Jamaika-Koalitionspartnern? Oder mit dem SSW? Günther will zunächst mit Grünen und FDP sondieren – und gibt sich am Sonntagabend erkennbar größte Mühe, nicht ins Triumphgeheul seiner Parteifreundinnen und -freunde einzustimmen.

„Das Ergebnis ist ein Vertrauensbeweis für CDU, Grüne und FDP als Koalition in Schleswig-Holstein“, sagt er im Landeshaus inmitten des Gewühls aus Medienleuten, Politikern und Wahlbeobachtern. Die Jamaika-Koalition habe am Ende Zweidrittel der Wählerstimmen hinter sich gebracht. Und doch: Ist damit das Ende von Jamaika eingeläutet worden?

Günther will zunächst mit Grünen und Liberalen sprechen

Günther betont, dass es für ihn selbstverständlich sei, jetzt mit Grünen und Liberalen Gespräche über eine Regierungsbildung zu führen. Auch mit dem Südschleswigschen Wählerverband? Günther schüttelt vorsichtig den Kopf. Er habe zum SSW-Chef im Landtag, Lars Harms, ein ausgesprochen gutes Vertrauensverhältnis. „Und der SSW hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Glückwunsch! Aber Grüne und FDP sind meine ersten Ansprechpartner.“ Er strebe eine zügige Regierungsbildung an, weil dies in diesen Zeiten wichtig sei. „Wir müssen schnell wieder handlungsfähig sein.“

Claussen: „Die FDP steht uns näher als die Grünen“

Aber eines macht der Taktiker Günther auch klar: Überstürzen werde er nichts. Dazu hat sich seine CDU dann doch zu gut behauptet.

Günther war kurz nach den ersten Hochrechnungen unter tosendem Applaus und mit Sprechchören bei der CDU-Wahlparty in der Business-Lounge der Kieler Wunderino-Arena empfangen worden. „Die Koalitionspartner sind ein Grund für den Erfolg, weil Schleswig-Holstein erfolgreich war“, rief er der Menge zu. Dennoch ließ er keinen Zweifel daran, wer diese Wahl gewonnen hat: „Die Wählerinnen und Wähler haben eine eindeutige Entscheidung getroffen. Der Sieger dieser Wahl sind wir.“

Daran äußert auf den Fraktionsfluren im Landeshaus niemand auch nur den geringsten Zweifel. „Wahnsinn!“, hört man immer wieder, „Echt krass!“ Und mancher lacht auch noch Minuten später ungläubig. „Wir haben keine Angst vor Verantwortung“, sagt denn auch Justizminister Claus Christian Claussen begeistert, verweist dann aber nüchtern darauf, dass auch die nächste Regierung eine stabile Mehrheit benötige. „Und dass uns die FDP näher steht als die Grünen, wissen alle.“

Prominente Grüne machen Fraktionschef Tobias Koch gleich am frühen Abend ihre Aufwartung. Dass mit Luise Amtsberg, der Bundesbeauftragten für Menschenrechtspolitik, dem Europa-Abgeordneten Rasmus Andresen und dem Kieler Landtagsabgeordneten Lasse Petersdotter gleich drei Vertreter des linken Flügels gekommen sind, dürfte die Union als Signal werten: Man ist an einer Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit interessiert. Koch betont denn auch: „Never change a winning team!“ Er könne sich durchaus eine Weiterarbeit von Jamaika vorstellen – Wahlergebnis hin oder her.

Jost de Jager spricht vom Merkel-Effekt

Unter die jubelnden Gäste hat sich auch der frühere CDU-Landeschef Jost de Jager gemischt. Er spricht von einem Ergebnis historischer Dimension. „Jamaika hat Daniel Günther eine parteiübergreifende Aura gegeben, das hatte fast einen Merkel-Effekt. Er hat zusammengeführt, nicht gespalten – das wollen die Leute.“

Am 7. Juni soll der neue Landtag zusammenkommen, und bereits jetzt kursieren im Landeshaus Gerüchte, wer neuer Landtagspräsident werden könnte. Claussen wird genannt, aber auch der Minderheitenbeauftragte Johannes Callsen.

Am nächsten Sonntag wählt auch Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Anders als in Schleswig-Holstein sehen Wahlforscher dort CDU und SPD in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wir haben eine gute Vorlage geliefert“, sagt Günther. „Das ist Rückenwind für die CDU in Nordrhein-Westfalen und für meinen Freund Hendrik Wüst.“ Am Montagmorgen will sich Günther im CDU-Bundespräsidium in Berlin feiern lassen. Möglicherweise bekommt er dort Wünsche mitgeteilt. Die Nord-Koalition hat auch bundesweite Bedeutung.

Von Christian Hiersemenzel und Steffen Müller