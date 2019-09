Eine nasse Moorwiese für den Klimaschutz

Postfeld

Bio-Bauer Carsten Schlüter steht mit seinem kleinen Empfangskomitee schon vor dem Stall. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), der mithilfe der Moore in Schleswig-Holstein mehr CO2 einsparen will, wird in seinem silbernen Dienstwagen auf dem Öko-Hof in Postfeld vorgefahren. Kurzer Handschlag.

Der Grüne schaut auf den bewölkten Himmel, fragt nach dem richtigen Schuhwerk für den Besuch der Moorwiese in Postfeld. Schlüter guckt kurz auf seine robusten Arbeitsschuhe. Der Minister holt flugs seine gelben Gummistiefel aus dem Kofferraum. „Die habe ich immer dabei.“

Die Moorwiese in Postfeld ist matschig

Schlüter marschiert schnurstracks los, steigt auf der leicht abschüssigen Koppel über vorsorglich abgeschaltete Elektrozäune und tritt am Anfang der großen Moorwiese kraftvoll in die matschige Erde. Es blubbert. „Es gibt auch viele trockenere Stellen auf der Wiese“, sagt Schlüter und zeigt auf mehrere Kühe, die einige Meter entfernt Gras rupfen.

Albrecht hört gebannt zu, wie der Bauer den Wasserstand auf der Fläche reguliert. „Die Wiese ist dräniert“. Das Wasser läuft in unterirdischen Rohren zum tiefsten Punkt der Fläche, kann dort je nach Bedarf gestaut oder in eine kleine Au abgeleitet werden.

„Das ist ganz einfach“, erklärt Schlüter, 56, dem 20 Jahre jüngeren Politiker. „Im Sommer lasse ich Wasser raus.“ Die Wiese sei dann so trocken, „dass ich an Johanni den ersten Schnitt machen kann.“ Albrecht, Jurist und in Wolfenbüttel aufgewachsen, nickt bedächtig. „Ah ja.“ Schlüter ahnt, dass er seinen Bauernsprech erläutern muss.

„An Johanni, also dem 23. Juni, machen wir Heu.“ Später „jagen wir die Kühe für zwei Monate rauf“. Die extensive Bewirtschaftung locke Vögel an. „Wir haben hier den Kiebitz und ein paar Schnepfen.“ Was da genau flattert, weiß er nicht. „Ich bin kein Ornithologe.“ Albrecht schmunzelt: „Ich auch nicht.“

Plötzlich hockt der Bauer sich hin, zeigt auf ein Büschel Binsen. „Das fressen die Kühe nicht.“ Binsen seien aber wichtig, weil sie bei Nässe Sauerstoff in den Boden brächten. Albrecht hat sein „Ah, ja“ kaum ausgesprochen, da kniet der Landwirt schon neben dem nächsten Gewächs.

"Das Maisfeld ist eine Katastrophe für das Klima"

„Kriechender Hahnenfuß, den mögen Kühe auch nicht.“ Einen Moment später zeigt Schlüter auf ein benachbartes, höher gelegenes Maisfeld. „Das ist eine Katastrophe für Natur und Klima.“ Albrecht sieht das auch so und fachsimpelt mit Schlüter über Biogas-Anlagen, Mais und Wildschweine.

Danach geht es in den Stall, in dem Tisch und Bänke aufgestellt sind. „Ich mache das mit der Wiese aus Überzeugung.“ Extra-Geld bekommt Schlüter für seinen Beitrag zum Klimaschutz nicht, nur die übliche EU-Flächenprämie (270 Euro je Hektar) und die Beibehaltungsförderung des Landes für Öko-Betriebe (238 Euro je Hektar). „Das ist im Bundesvergleich nicht gerade üppig“, sagt der Bauer achselzuckend. „Aber wir sind halt ein armes Bundesland.“ Albrecht seufzt. „Das ist leider so.“

Schlüter legt nach. „Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich konventionell wirtschaften oder die Flächen für 900 Euro je Hektar verpachten würde.“ Etwa an eine Biogas-Anlage. „Ich könnte dann nebenbei auch noch in die Politik gehen.“ Der Minister lächelt das weg. Später berichtet Schlüter, dass er schon lange ein grünes Parteibuch hat. „Deshalb habe ich den Betrieb aber nicht besucht“, stellt der Minister sofort klar.

Bio-Bauer Carsten Schlüter ist Mitbesitzer der Meierei " Hamfelder Hof "

Danach geht es um die Milch. Schlüter ist einer von gut 30 Mitbesitzern der Bio-Meierei Hamfelder Hof, liefert jährlich rund 40000 Liter zu einem guten Preis. „Dass wir die kleine Meierei aufbauen konnten, verdanken wir Robert“, schwärmt Schlüter. Gemeint ist Ex-Umweltminister Habeck, der nicht nur bei Bio-Bauern einen Stein im Brett hat. Albrecht steckt das Kompliment für seinen Vorgänger sportlich weg. Das letzte Wort hat Schlüter. „Der Robert, der wird vielleicht bald Bundeskanzler.“ Da muss auch Albrecht schmunzeln.

