Landwirte aus Schleswig-Holstein sind am Montag mit ihren Traktoren nach Berlin losgefahren, um gegen das umstrittene Gesetzespaket zum Insektenschutz zu demonstrieren. Am Morgen brachen die Bauern mit etwa 50 Traktoren auf. Am Dienstag werden bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Landwirte aus ganz Deutschland erwartet.