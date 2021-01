Kiel

Düsterer waren die Zeiten nie, in denen die Internationale Grüne Woche über die Bühne ging. Nicht nur, weil die bunte Leistungsschau der deutschen Landwirtschaft in diesem Jahr von der Pandemie in ein digitales Format gezwungen wurde. Überschattet wird die Veranstaltung auch von bäuerlichen Zukunftsängsten, wie sie drängender nie waren: „Bei mir rufen gestandene Kollegen an, die hemmungslos weinen, weil sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll“, sagt Uta von Schmidt-Kühl, Milchbäuerin und Sprecherin des Netzwerkes „Land schafft Verbindung“ für Schleswig-Holstein.

Auf Freiwilligkeit setzen, reicht nicht aus

Immerhin: Ganz wirkungslos gehen die Proteste der Landwirte an den mächtigen Handelskonzernen nicht vorbei. Nachdem Ende des Jahres Lidl angekündigt hatte, die Preise für zehn Schweinefleischartikel anzuheben, verkündete auch die Rewe-Gruppe mit den Vertriebslinien Rewe und Penny, bis auf Weiteres Beschaffungspreise bei Schweinefleisch zu zahlen, die dem Marktniveau vor Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest und dem dadurch verursachten Kollaps des Exportmarktes entsprechen. Langsam, so sieht es die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, scheine der Lebensmitteleinzelhandel „ein Bewusstsein für die Nöte der Landwirte zu entwickeln“. Allerdings, so Kammergeschäftsführer Klaus Drescher, werde es „sicherlich eines längeren Prozesses bedürfen, bis tatsächlich konkret mehr Geld bei den Landwirten ankommt“. Er ist überzeugt: „Gänzlich auf Freiwilligkeit und gutes Zureden zu setzen – diese Methoden haben in der Vergangenheit wenig Ertrag gebracht.“

„Wir brauchen keine Almosen, sondern echte Wertschätzung für unsere Produkte“, sagt Schweinelandwirt Hendrik Bielfeldt aus Bünsdorf bei Wittensee. Was ihn und viele seiner Kollegen wütend macht, ist die Schere in der Entwicklung von Verbraucher- und Erzeugerpreisen: „Alles deutet doch darauf hin, dass der Handel die Marge mitnimmt, wir aber leer ausgehen.“ Fakt ist, dass die Spanne zwischen dem, was die Kunden für ein Kilo Schweinefleisch im Laden zahlen und dem Erzeugerpreis im vergangenen Jahr rasant gewachsen ist – auf ein Rekordhoch von 5,70 Euro im vergangenen August. Doch auch seitdem ist die Kluft kaum geringer geworden. Aktuell liegen die Erzeuger-Notierungen für Schweinefleisch auf dem historisch niedrigen Niveau von 1,19 Euro pro Kilo Schlachtgewicht. „Grob gerechnet fehlen damit 20 Euro pro Schwein, damit wir nur unsere variablen Kosten decken können“, sagt Bielfeldt.

Massives Überangebot drückt die Preise

Macht sich der Handel auf Kosten der Landwirte die Taschen voll? „Es wäre leicht, in diesen Chor einzustimmen“, sagt Stephan Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbandes Schleswig-Holstein. Doch ein Urteil könne man sich erst erlauben, wenn man die Kosten auf allen Wertschöpfungsstufen kenne: „Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass der Aufwand der Schlacht- und Zerlegebetriebe durch Corona gestiegen ist.“ Auch Gersteuer sieht die Politik in der Pflicht: „Allerdings wird es ihr kaum gelingen, den Discountern ihr Geschäftsmodell zu verbieten, nämlich Lebensmittel möglichst billig anzubieten.“ Das Grundproblem, sowohl bei Milch als auch bei Schweinefleisch, sei derzeit ein massives Überangebot. So drücke eine große Menge an Butter auf den Markt, die die Molkereien bislang in loser Form über die Gastronomie abgesetzt haben. Gleichzeitig steige das Angebot aus dem Ausland. „Solche Entwicklungen führen in der Marktwirtschaft nun einmal zu Preissenkungen.“ Erschwerend hinzu komme, dass der Verkauf von Schweineteilen wie Pfoten oder Ohren nach Asien blockiert sei. Somit landet das sogenannte „fünfte Vierte“ in der Tierkörperbeseitigung. Statt den Handel zu attackieren, setzt Gersteuer auf Fondslösungen, die Ausweitung der Tierwohl-Initiative auf Rinderhalter und mehr Transparenz: „Die Kunden werden nur dann wertschätzende Preise zahlen, wenn sie wissen, wofür sie es tun.“