Am Dienstag ist in Berlin eine Demonstration von Landwirten angemeldet, an der sich auch Versammlungsteilnehmer aus Schleswig-Holstein beteiligen werden. Dazu sind erneut Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Schleswig-Holstein geplant. Aufgrund der langen Anfahrtstrecke starten die Konvois bereits am Vortag der eigentlichen Versammlung.

Die Anmelder gehen dabei von rund 1100 Teilnehmern mit rund 600 Fahrzeugen und drei Startpunkten in Schleswig-Holstein aus. Auch der Raum Kiel wird von den Behinderungen betroffen sein. Mitte November hatten Landwirte bereits eine Sternfahrt nach Hamburg organisiert.

Wo starten die Landwirte am Montag, 25.11.2019, in Schleswig-Holstein ?

Schuby -> Ratzeburg -> Perleberg - 240 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.; 9 Uhr

Die Konvois aus Schuby und Nützen werden sich nach Polizeiangaben in Ratzeburg vereinen und von dort in den Nachmittagsstunden als ein Konvoi weiter Richtung Berlin fahren. Eine genaue Streckenübersicht für Schleswig-Holstein ist hier abrufbar.

Sternfahrt der Landwirte wird von der Polizei begleitet

Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und der Kolonnenbildung ist auf den betroffenen Strecken mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Die Konvois werden polizeilich begleitet und abgesichert.

Die Landespolizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, sich vorab über die Konvoistrecken zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen zu nutzen.

