Kiel

Schleswig-Holsteins Regierungskoalition streitet über die Agrarreform. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte im Interview mit KN-online diese Woche eine neue Landwirtschaft gefordert: „Es muss eine Öffnung geben für eine Rolle als Naturwirt, als Artenvielfaltswirt, als Klimawirt und Akteur im ländlichen Raum“ – mit einer geänderten Subventionierung. Die CDU fühlt sich provoziert.

„Landwirte sind keine staatlichen Landschaftsgärtner“, sagte ihr agrar- und umweltpolitischer Fraktionssprecher Heiner Rickers. „Ihre Aufgabe ist die vorrangige und nachhaltige Produktion gesunder Lebensmittel. Ackerflächen am Gunststandort Schleswig-Holstein aus der Produktion zu nehmen, reduziert die Wertschöpfung.“

Ein Berufstand werde in Misskredit gebracht

Wenn Albrecht sage, dass der Landwirt zum Naturwirt werden müsse, dann drücke das indirekt ein Versäumnis aus. „Wir sehen die Rolle der Landwirte anders – sie selbst übrigens auch.“ Ja, Bauern nutzten 75 Prozent der Landfläche in Schleswig-Holstein und hätten deshalb zweifellos eine Verantwortung für Nachhaltigkeit und Gesellschaft. „Aber die spannende Frage ist doch, ob sie das nicht bereits ein ganz großes Stück weit leben. Indirekt den ganzen Berufsstand in Misskredit zu bringen, ist nicht zielführend.“

Eine hochwertige Produktion müsse über Zuschläge des Lebensmitteleinzelhandels angemessen entlohnt werden, sagte Rickers. „Wenn die von Politik und Gesellschaft geforderten Nachhaltigkeitsstandards über den Lebensmitteleinzelhandel entsprechend bezahlt werden, würden unsere landwirtschaftlichen Unternehmer sofort in diese Richtung produzieren.“ Sie alle seien auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit geschult. „Sie haben immer versucht, das Beste aus dem Stück Land oder aus dem Vieh herauszuholen, und da ging es meistens um Erträge. Ein Bauer freut sich nur, wenn er erntet.“ Ohne Frage könne das auch eine Ernte im Bereich von Klimaschutz sein. „Aber hier erweckt man den Eindruck, als hätten die Bauern es bisher mit der Nachhaltigkeit nicht hinbekommen. Das stimmt nicht.“

Das Problem ist der Artenschutz

Albrecht hatte in der vergangenen Woche eine Strategie zum Artenschutz vorgelegt und gemahnt, dass knapp die Hälfte der Pflanzen und Tiere in Schleswig-Holstein auf der Roten Liste stehen. Die Intensiv- Landwirtschaft trage daran eine erhebliche Mitschuld. Entscheidend sei, Ackerbau zu betreiben und trotzdem eine Lerche auf dem Feld zu haben, entgegnete Rickers. „Das geht. Nur ist der Eindruck in dem Berufsstand im Moment, dass der Staat alles versucht, um die Bauern herauszudrängen. Wer heute seine Prämien optimiert für Dinge, die man für die Gesellschaft tut, kann ohne Arbeit sein Kapital besser verzinsen, als wenn er eine Kuh melkt oder ein Schwein mästet.“ Den Berufsstand schmerze das, „weil man ein über Generationen gewachsenes Modell mit dem entsprechenden Ethos auf einmal über den Haufen wirft“.

Oliver Kumbartzky (FDP) äußerte sich schlichtend und forderte die Gründung einer gemeinsamen Enquetekommission, deren zentrale Aufgabe ein Praxis-Check sei. „Die größten Widerstände befinden sich derzeit in Berlin und Brüssel“, sagte er. Landwirte und Politik im Norden müssten mit einer Stimme sprechen.

Auch Zuspruch für Albrechts Aussagen

Die Grünen-Umweltpolitikerin Marlies Fritzen ging dagegen mit Rickers hart ins Gericht. „Immer mehr Höfe sterben, und immer mehr Arten gehen zugrunde, bevor die CDU endlich aufwacht“, schimpfte sie. Wenn Rickers fordere, dass Landwirte und Landwirtinnen „weiterhin intensiv ackern und ohne Rücksicht auf ökologische Verluste Nahrungsmittel produzieren“, dann falle das weit hinter die aktuellen Fachdebatten zur Agrarreform zurück. „Es ist schade, dass wir auf dem vom Ministerpräsidenten anvisierten Weg nicht weiterkommen. Wertvolle Zeit für Betriebe und Umwelt geht hier verloren.“

Die SPD kommentierte den koalitionsinternen Dissens mit Häme. „Die CDU versucht zwar, mit Jamaika moderne Klänge anzustimmen“, sagte die Abgeordnete Sandra Redmann. „Aber in Wahrheit sind Sie doch im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich bei Cindy & Bert stehengeblieben.“ Landtagsvize Kirsten Eickhoff-Weber kommentierte es ähnlich. Schleswig-Holstein könne beginnen, eine moderne, zukunftsorientierte Land- und Ernährungswirtschaft aufzubauen. „Aber der Zug fährt ab, bevor sich Jamaika einigt.“

Rückwärtsgewandt? Den musikalischen Vergleich wollte Rickers so nicht stehen lassen. „Nichts gegen Cindy & Bert“, sagte er. „Aber manchmal muss es Rammstein sein.“