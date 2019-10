Naturschützer wollen Flächen-Stilllegung

Westerrönfeld

Volkher Looft, Vorsitzender vom Landesnaturschutzverband, verhehlt seinen Unmut nicht. „Die Bauerndemonstrationen in dieser Woche haben deutlich gemacht, dass es in weiten Kreisen der Landwirte kein Problembewusstsein gibt, welche Folgen ihre Landbearbeitung für Boden, Grundwasser-, Gewässer und die Artenvielfalt haben.“

Insbesondere für die Kritik an strengeren Vorschriften für Düngung und Pestizideinsatz hat Looft wenig Verständnis. Die EU-Nitratrichtlinie stammt aus dem Jahr 1991, wurde zuletzt 2008 geändert und 2012 in deutsches Recht umgesetzt. „Seitdem ist klar, dass die deutschen Regeln nicht ausreichen und uns deshalb erhebliche Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro pro Tag drohen.“

Agrarwende in Köpfen und auf dem Acker

Die Landwirte hätten genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. „Jetzt zu fordern, dass es ein Weitermachen gibt, und damit indirekt von den Steuerzahlern zu verlangen, die Strafzahlungen zu übernehmen, ist ein Unding“, kritisiert Looft und fordert eine Agrarwende in den Köpfen und auf dem Acker.

Für Nitratbelastungen des Grundwassers und die Nährstoffüberversorgung (Eutrophierung) von Flüssen, Seen und Meeren sei vor allem die intensive Stickstoffdüngung verantwortlich. Pflanzenschutzmittel und im Dünger enthaltenen Schwermetalle, Schadstoffe und Rückstände von Arzneimitteln aus der Intensivtierhaltung gefährdeten die Ökosysteme zu Wasser und zu Land.

Studie: 100 Pestizid-Wirkstoffe in der Luft

Zudem seien in der Studie von TIEM zur Immissionsbelastung von 2014 bis 2018 an 47 Standorten in Deutschland mehr als 100 Pestizid-Wirkstoffe in der Luft nachgewiesen worden – Glyphosat ebenso wie längst verbotene Wirkstoffe.

„Das alles trägt wesentlich zu unseren beiden großen Problemen bei: dem Anstieg der Treibhausgase und dem Verlust der Artenvielfalt. Wir haben heute doch wirklich kein Erkenntnisdefizit mehr, sondern es mangelt an einer konsequenten Umsetzung“, kritisiert Looft.

"Wir wollen eine Zukunft für die Bauern"

Er betont dabei, dass ihm der Weiterbestand der Landwirte wichtig ist: „Doch wenn unsere Ressourcen weiter so ausgebeutet werden, graben sich die Bauern selbst das Wasser ab. Wir wollen eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die Maßnahmen dafür müssen natürlich finanziell ausgeglichen werden.“

Die Landwirtschaft der Zukunft muss für den Landesnaturschutzverband auf zwei Säulen ruhen: auf ökologischem Landbau und einer verordneten Stilllegung von Flächen. „Solche Stilllegungen gab es bereits vor Jahren, und es lässt sich nachweisen, dass sie einen schnellen Effekt auf die Umwelt hatten, etwa die Zunahme von Arten wie zum Beispiel auf die Population von Turmfalken und Mäusebussarden.“

Mehr Flächen stilllegen

Das Argument, wenn Äcker brachliegen werde keine Lebensmittel produziert, lässt Looft nicht gelten. „Erstens dienen auch die meisten Mais- und Rapsäcker nicht unmittelbar der Ernährung. Zweitens haben Brachen einen hohen Nutzen, weil sich Boden und Wasserhaushalt regenerieren und die Artenvielfalt zunimmt.“ Notwendig sei ein Verbundsystem von Vorrangflächen für die Natur. Diese Forderung will man bei der Jahreshauptversammlung am 25. Oktober auch mit Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne), Bauernvertreter und Wissenschaftler in Westerrönfeld diskutieren.

