Die Aussicht auf eine Erfrischung in der Ostsee bei sommerlichen Temperaturen hat am Samstag zahlreiche Kurzurlauber auf die Autobahnen gelockt und zu kilometerlangen Staus geführt. Die Polizei warnt Kurzentschlossene und Nachzügler davor, noch den Weg an die Küste anzutreten.