Owschlag

Es sei zum Zusammenstoß gekommen in dessen Folge beide Fahrzeuge die Leitplanken geschleudert worden wären.

Der sich in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle befindliche Rettungshubschrauber ("Christoph 42") sei kurz darauf an der Unfallstelle gelandet. Die sechs Insassen in den beteiligten Fahrzeugen hätten allerdings nur leichte Verletzungen erlitten und seien durch drei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Für die Dauer der Erstversorgung, Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sei die Autobahn in Richtung Dänemark komplett gesperrt worden. Es habe sich ein kilometerlanger Stau gebildet, der sich erst mit Auflösung der Sperrung gegen 18 Uhr langsam gelöst habe.

