Kiel/Marne/Flensburg

Zwei Vermisstenfälle beschäftigen die Polizei: Seit März 2019 fehlt von der 31-jährigen Lisa Wiese aus Flensburg jede Spur. Die junge Frau war mit ihrem Ex-Partner zu einer Selbstfindungsreise nach Indien aufgebrochen. Unterdessen gibt es im Fall des vor fünf Jahren in Bulgarien verschwundenen Lars Mittank aus Marne ( Kreis Dithmarschen) neue Hoffnungen.

Lars Mittank konnte Rückreise nicht mit Flugzeug antreten

Ende Juni 2014 war der damals 28-jährige Lars Mittank mit Freunden im Urlaub am Goldstrand in Bulgarien gewesen. Sein Verschwinden war mysteriös: Während des Urlaubs am Goldstrand waren der 28-Jährige und seine Freunde in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dabei war Lars Mittank verletzt worden.

Aufgrund eines geplatzten Trommelfells durfte der junge Mann nicht mit seinen Freunden am 7. Juli den Heimflug antreten. Nach Angaben seiner Familie blieb er in Bulgarien, verbrachte eine weitere Nacht in einem Hotel nahe des Flughafens in Varna. Am 8. Juli suchte der Dithmarscher einen am Airport ansässigen Arzt auf. Laut Polizei habe er die Praxis aber unvermittelt, beinahe fluchtartig verlassen. Seither fehlt von Lars Mittank jede Spur.

Bis jetzt: Nachdem die ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY ungelöst“ noch einmal über den Fall berichtet hatte, meldete sich jetzt ein Zeuge: Ein Lkw-Fahrer will eine interessante Beobachtung gemacht haben. „Er hat vor einiger Zeit einen Obdachlosen von der Grenze in der Nähe von Dresden mitgenommen und ihn in Schildow, nördlich von Berlin, abgesetzt“, erklärte die Familie bei Facebook.

Achtung!!! Hinweis eingegangen, Lars in Deutschland abgesetzt von einem LKW-Fahrer Wir brauchen jetzt Eure... Gepostet von Findet Lars Mittank am Samstag, 20. Juli 2019

Es gebe Hinweise, dass es sich um den Vermissten handeln könnte. Beide Hinweise hätten aber nicht zu dem gesuchten, heute 33-Jährigen geführt, teilte die Polizei in Brandenburg mit.

Lisa Wiese aus Flensburg hielt sich zuletzt in Indien auf

Interpol sucht unterdessen nach der 31 Jahre alten Lisa Wiese aus Flensburg. Anfang März 2019 war die Mutter eines sechsjährigen Sohnes mit dem Vater des Kindes, ihrem ehemaligen Lebensgefährten Mohammed A., über Stockholm und Dubai ins indische Thiruvananthapuram gereist.

Zuletzt hatte sich die Frau am 10. März 2019 bei ihrer Familie gemeldet. Seither fehlt von ihr jede Spur. In indischen Medien äußerte sich die Schwester der Vermissten: Sie sagte, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass sich Lisa W. zum Geburtstag ihres Sohnes nicht gemeldet habe. Lisa Wiese selbst hat im Mai Geburtstag.

Die indische Polizei sucht mit Fahndungsplakaten nach der Touristin. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Lisa Wiese geben kann, soll sich bei Interpol melden.