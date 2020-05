Bei der Fahrt zu einem Einsatz bei einem Großbrand in einer Chemiefabrik in Lauenburg hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Feuerwehrwagen stieß mit einem Pkw zusammen, die 50-jährige Fahrerin starb noch an der Unglücksstelle, wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Freitag mitteilte.