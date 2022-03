Kiel

Die Laufschuhe geschnürt, und nichts wie raus an die frische Luft. Jung und Alt zum Laufen zu bewegen – das ist das Ziel der Aktion „KN bewegt“ der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung. Für jeden gelaufenen Kilometer werden zudem Spenden für den guten Zweck gesammelt. Zu gewinnen gibt es tolle Preise – unter anderem neue Laufschuhe für die Sieger-Teams.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Gesucht werden Teams mit maximal fünf Mitgliedern. Das können Familien, Freunde oder Kollegen sein. Sobald das Team angemeldet ist, kann es losgehen. Eine Woche lang – von Montag bis Sonntag, 4. bis 10. April, – werden nun die Schritte gezählt.

„KN bewegt“: Die Teams müssen nicht gemeinsam unterwegs sein

Dabei ist es egal, ob gelaufen, gewalkt oder gegangen wird. Das Tempo und der Lauf-Ort spielen keine Rolle. Die Teams müssen auch nicht gemeinsam unterwegs sein oder aus einer Stadt kommen. Am Ende der Aktion werden einfach die Schritte zum Schluss addiert. Das Team, das auf die meisten Kilometer kommt, wird Sieger.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Aktion auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit Zippel’s Läuferwelt und dem Auto Centrum Lass durchführen können“, sagt Svenja Nefen, Leiterin Sales der Kieler Nachrichten und Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „KN hilft“. Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen könnten so gemeinsam in Bewegung sein und auf ein Konto einzahlen. Ohne sich treffen zu müssen, sei man unabhängig von Ort und Zeit ein Team.

„KN bewegt“: So funktioniert die Anmeldung Wie können Sie mitmachen? Sie melden sich bis Sonntag, 27. März, über das Anmeldeformular unter https://kn-bewegt.kn-online.de an. Jedes Team legt einen Teamchef fest, der eine Rechnung über das Startgeld erhält. Firmenteams – es dürfen auch mehrere Mannschaften eines Unternehmens antreten – zahlen 50 Euro Startgebühren, Vereins-, Familien- und Freundeteams 25 Euro. Sie werden dann freigeschaltet und können später ihre Laufdaten, aber auch Fotos in dem Portal eintragen. Während der Bewegungstage können beliebig viele Einträge erfolgen. Jeder Teilnehmer kann seine Daten selbst eintragen, notwendig ist dafür eine funktionierende persönliche E-Mail-Adresse. Alternativ kann auch der Teamchef die Daten für seine Mitstreiter dokumentieren.

„Bewegung, Gemeinsamkeit und alles für einen guten Zweck – so eine tolle Kombination hat man nicht bei allen Projekten und Aktionen“, sagt Svenja Nefen. „Deshalb begleite ich diese Aktion besonders gerne.“

Im vergangenen Jahr sei sie beeindruckt gewesen von der Anzahl der Teilnehmer, den zurückgelegten Kilometern und „vor allem von den berichteten Dynamiken und Geschichten“ der zahlreichen Läuferinnen und Läufer. Im vergangenen Jahr hatten 120 Teams bei der Premiere von „KN bewegt“ mitgemacht. Die 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten fast 50.000 Kilometer zurück.

Das Kieler Team „The Shoe Hunters“ möchte unter die Top 3 kommen

Angemeldet hat sich in diesem Jahr bereits Paul Sommer aus Kiel mit einem Team von Lauffreunden im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. „The Shoe Hunters“ haben sie sich genannt. „Wir haben uns ambitioniert das Ziel gesetzt, unter die Top 3 zu kommen“, erzählt er.

Nachdem sie von „KN bewegt“ in der Zeitung gelesen hatte, startete Petra Rönnau (49) aus Kalübbe einen Aufruf in den sozialen Medien und hatte „zack“ ein Team zusammen. „Die Stützstrümpfe“ bestehen nun aus Freundinnen und Freunden im Alter von 49 bis 65 Jahren. Sie kommen aus Kiel, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Plön.

Wie toll Laufen ist, erfahren auch gerade die Teilnehmer einer Anfänger-Laufgruppe von Zippel’s Läuferwelt. Zusammen mit Trainer Yannick von Soosten (26) lernen sie am Uni-Sportforum, worauf zu achten ist. Dass der Lehramtsstudent weiß, wovon er spricht, zeigt seine eigene Laufkarriere. Im vergangenen Jahr wurde er beim Kiel-Lauf Sieger im Halbmarathon. Bei einer Distanz von zehn Kilometern liegt seine Bestzeit bei 30:52.

Kieler Lauftrainer verrät drei Tipps

Aber auf die Zeiten und auf Schnelligkeit kommt es bei „KN bewegt“ gar nicht so an. Viel wichtiger ist es, einfach mitzumachen und in Bewegung zu kommen. Wie das am besten klappt? Am besten, wenn man die drei Tipps von Yannick von Soosten beachtet. Erstens: „Man sollte nicht gleich alles umstellen und viel mehr und länger laufen als zuvor“, sagt der Lauftrainer. Statt von Null auf Hundert, lieber seine Leistung stetig steigern.

Zweitens: „Viele fangen beim Laufen zu schnell an“, sagt der Langstreckenläufer. „Wichtig ist, gleichmäßig zu laufen. Das Tempo kommt dann irgendwann von ganz allein.“ Drittens: „Das Laufen so betreiben, dass man Spaß dabei hat.“ Denn Laufen sei mehr als nur Sport. „Dazu gehört auch die Freude, etwas geschafft zu haben“, sagt er. Man lerne beim Laufen zudem fürs Leben: Durchhaltevermögen, Disziplin, Dranbleiben, auch wenn es mal schwer ist.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Rainer Ziplinsky von Zippel’s Läuferwelt war es auch 2022 gar keine Frage, sich wieder bei der Aktion „KN bewegt“ zu engagieren. „Jeder Schritt zählt“, sagt der Inhaber von fünf Läufer-Fachgeschäften in Schleswig-Holstein. Für die ersten drei Gewinner-Teams wird er deshalb Sportschuhe stiften.

Alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen zusätzlich an einer Verlosung teil. Das Auto Centrum Lass stellt dafür ein Hybridfahrzeug für ein Wochenende zur Verfügung. Die Teilnahmegebühren der Aktion „KN bewegt“ gehen komplett an den Verein KN-hilft. Unterstützt werden damit Krebspatienten und die Krebsforschung am UKSH.