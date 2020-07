Kiel

Die Lebenserwartung ist im Süden Deutschlands höher als im Norden. Doch im Vergleich zu vielen Gebieten im Osten und in der Mitte Deutschlands schneidet Schleswig-Holstein statistisch noch ganz gut ab. Dies zeigt eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung.

Um mehr als fünf Jahre klafft die Lebenserwartung in den 402 Landkreisen in Deutschland auseinander. Bei Frauen gibt es laut Studie Unterschiede von fast vier Jahren. So würden Frauen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt im Schnitt 81,8 Jahre alt.

Dagegen könnten sich Frauen im Landkreis Starnberg freuen, durchschnittlich 85,7 Jahre alt zu werden. Im Norden werden Frauen im Kreis Stormarn mit 84,4 Jahren am ältesten; der niedrigste Wert wird in Dithmarschen mit 83,2 erreicht.

Über 79 Jahre werden Männer im Kreis Plön

Auch bei den Männern fanden die Forscher ein Nord-Süd-Gefälle. In Bremerhaven beträgt die Lebenserwartung der Männer der Studie zufolge im Schnitt 75,8 Jahre, im Landkreis München 81,2 Jahre. Schleswig-Holsteins Männer erreichen 79,2 Jahre im Kreis Plön, 77,6 Jahre sind es im Kreis Steinburg.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind nicht sehr groß: So erreichen die Frauen in der Landeshauptstadt Kiel ein Alter von 83,2 Jahren und die Männer von 78 Jahren. Die Forscher haben für ihre Studie mit Hilfe der Sterberaten der Jahre 2015 bis 2017 die Lebenserwartung für Frauen und Männer in ganz Deutschland geschätzt.

Forscher suchen nach den Unterschieden

Die Forscher erstellten eine Landkarte, aus der ersichtlich wird, dass sich die Landkreise mit besonders hoher Lebenserwartung im Süden und Südwesten der Bundesrepublik konzentrieren. Zudem liegen eben mehr Landkreise mit niedriger Lebenserwartung im Osten Deutschlands als im Westen, berichten die Wissenschaftler. Aber auch im Ruhrgebiet gebe es Landkreise, in denen die Bewohner im Schnitt früher sterben. Dazu zählten etwa Dortmund, Gelsenkirchen und Essen.

Die Wissenschaftler suchten auch nach Ursachen für die Unterschiede. Starken Negativ-Einfluss haben nach ihren Erkenntnissen die Arbeitslosenquote und die Quote der Hartz-IV-Empfänger. Bemerkenswert ist aber auch, dass die Analyse zeigt, dass Durchschnittseinkommen, Bevölkerungsdichte und die Zahl der Ärzte pro Einwohner nicht besonders ausgeprägt mit der Lebenserwartung auf Kreisebene zusammenhängen.

Lebensqualität ist eine Ursache

„Wer Unterschiede in der Lebenserwartung reduzieren will, muss vor allem die Lebensbedingungen des ärmsten Teils der Bevölkerung verbessern“, sagte Roland Rau vom Max-Planck-Institut. Die Forscher veröffentlichten ihre Studienergebnisse im „Ärzteblatt“.

„Nach unserer Meinung steht die Lebenserwartung in engem Zusammenhang mit der Lebensqualität und Lebenszufriedenheit“, urteilt man bei der Krankenkasse Barmer. Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt erklärt, man habe anhand einer Studie festgestellt, dass nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit in positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit und der Gesundheit stehe.

„Bei der Gegenüberstellung von Erwerbspersonen mit einem Einkommen unter und über der Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung zeigten sich bei höherem Einkommen deutlich niedrigere Werte beim Krankenstand, bei Krankenhaustagen, täglichen Arzneimitteldosen und Arztbesuchen.“ Auch die Sterberate läge deutlich niedriger.

Gesundheitsminister will Bedingungen verbessern

Darüber hinaus beeinflusse die Flexibilisierung von Arbeit die Lebenszufriedenheit positiv. Zudem zeige sich, dass die Lebenszufriedenheit in Haushalten mit Kindern höher sei. Die Unterstützung von Freunden und Familie sowie die Abgrenzungsfähigkeit von Beruflichem und Privatem wurden auch als wichtige Treiber der Zufriedenheit identifiziert.

FDP-Sozialminister Heiner Garg betont: „Wir arbeiten täglich daran, die Lebensbedingungen der Menschen in Schleswig-Holstein zu verbessern.“ Ob Gesundheit, Pflege, Kita oder Eingliederungshilfe: Man wolle Menschen aller Altersgruppen „die bestmöglichen Bedingungen bieten“, da dies auch die Lebenserwartung der Menschen potenziell positiv beeinflusse.