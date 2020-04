Kliniken schicken Personal in Kurzarbeit

Kiel

Eigentlich werden alle Hände in den Kliniken benötigt. Denkt man. Doch zurzeit sind im Schnitt nur rund die Hälfte der Betten genutzt, schätzt man bei der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein KGSH. Normalerweise sind in den Krankenhäusern im Schnitt 80 Prozent der Planbetten belegt.

Im Lubinus Clinicum ist es extrem: Dort sei man nur zu einem Drittel ausgelastet – verglichen mit dem Zeitraum vor einem Jahr, erklärt der Vorstandvorsitzende Manfred Volmer. Deshalb gehört die Kieler Klinik auch zu den Häusern im Land, die einen Teil ihrer Belegschaft in Kurzarbeit schicken.

Notfälle werden auf Coronavirus untersucht

Auch bei Lubinus hat man alle verschiebbaren Operationen erst einmal abgesagt und Kapazitäten für Corona-Patienten geschaffen. „Das gilt vor allem für die Notaufnahme. Dort screenen wir alle Patienten und testen, um Infizierte sofort isolieren zu können. Wir sind aber auch darauf vorbereitet, Covid-19-Patienten, die zum Beispiel mit einem Oberschenkelhalsbruch eingeliefert werden, zu operieren und intensivmedizinisch zu versorgen“, sagt Volmer.

Bisher sei es allerdings in den meisten Fällen bei Verdachtsfällen geblieben. Die Folge: Viele Betten stehen leer, die Kapazitäten sind bei weitem nicht ausgeschöpft, die Einnahmen fehlen.

Bei Lubinus jeder Zehnte in Kurzarbeit

Dennoch hält es Volmer nach wie vor für richtig, dass sich die Kliniken im Land für den schlimmsten Fall gerüstet sind. „Gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wir nicht in finanzielle Schieflage geraten. Dafür müssen wir - weil die Covid-19-Strukturen nach wie vor notwendig sind - nun andere Mittel nutzen“, sagt Vollmer.

Gut zehn Prozent der Beschäftigten sind in Kurzarbeit – vor allem im kaufmännischen Bereich, aber auch einige Pflegekräfte und Ärzte. „Wir entscheiden von Woche zu Woche, wer gebraucht wird.“

Auch Personal von Schön-Kliniken betroffen

Ähnlich ist in den Schön-Kliniken in Neustadt und Bad Bramstedt. Auch diese zwei Privatkliniken haben wie die Asklepios-Klinik auf Sylt einen Teil der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. „Dort, wo keine Patienten für geplante Operationen aufgenommen werden, braucht es beispielsweise auch keine Verwaltungskräfte, um deren Aufnahme vorzubereiten", sagt Sprecherin Claudia Rieling.

Wie viele Beschäftigte in Kurzarbeit sind, will sie nicht sagen. Nur so viel: Der Nettolohn werde freiwillig auf 100 Prozent aufgestockt.

560 Euro pro Bett und Tag

Dennoch greifen nicht alle Kliniken zu Kurzarbeit. Die meisten lassen Mitarbeiter, die nicht benötigt werden, Überstunden abbummeln, Urlaub nehmen oder ihr Zeitkonto füllen. Ein wesentlicher Grund für den unterschiedlichen Umgang liegt nach Angaben der Krankenhausgesellschaft in der Ausgleichszahlung: Die hat die Bundesregierung für Krankenhäuser beschlossen, die Betten für Covid-19-Patienten freihalten. Pro Bett und Tag erhalten sie 560 Euro.

Doch das sei für die einen großzügig, für andere aber zu wenig, sagt Patrick Reimund, Geschäftsführer der KGSH. „Denn für Ambulanzen, die nun auch deutlich weniger zu tun haben, gibt es diese Ausgleichszahlung nicht. Auch Reha-Einrichtungen seien schlechter gestellt. Reimund hält es deshalb für notwendig, dass die sehr schnelle grobe Regelung zügig durch „eine differenzierte und weitreichendere Ausgleichszahlung ersetzt wird“.

Die wird allerdings nicht jenen Pflegekräfte und Ärzten helfen, die sich von Zeitarbeitsfirmen vermitteln lassen. Sie erleben jetzt häufig, dass es für sei keine Aufträge mehr und damit erhebliche Einkommenseinbußen gibt.