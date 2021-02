Kiel

Sind Praktika bei den fast komplett geschlossenen Schulen gerade überhaupt möglich? "Bei Studierenden sorgt die aktuelle Lage für viele Sorgen, dass es zu einer Verlängerung der Studienzeit führen könnte", sagt Prof. Sebastian Barsch, geschäftsführender Direktor im ZfL. "Dabei steht niemand vor verschlossenen Türen."

Was ist das Praxissemester?

Das Praxissemester absolvieren Lehramts-Studenten in der Regel am Ende eines Wintersemesters – indem sie einen zweimonatigen Praktikumsblock an ihren Schulformen, vor allem Gymnasium oder Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, anhängen. "Man wollte mit dem Praxissemester vor allem den Praxisschock entschärfen, eigene Erwartungen auch theoretisch entkräften", sagt ZfL-Direktor Prof. Sebastian Barsch. "Studien zeigen, dass junge Lehrer ansonsten schnell wieder in die Muster ihrer eigenen Lehrer verfallen." Um das auch vorzubereiten, wird das Praktikum in den Schulen mit Veranstaltungen und Prüfungen an der Universität vorbereitet, begleitet und unterstützt.

Koordinator Lars Scheffel berichtet von 2200 unter der Pandemie vermittelten Praktika und sagt: "Nur ein einziger Platz wurde bisher wirklich storniert." Es gebe keine Anerkennungsprobleme, so Barsch – allerhöchstens einiges Bedauern bei den angehenden Lehrern.

Erfahrungen vor Klassen bleiben meist aus

Denn die tatsächliche Unterrichtseinheit im Klassenraum, die "direkte pädagogische Situation", so Scheffel, bleibt naturgemäß derzeit aus – Ausnahme sind Abschlussklassen. Aber im digitalen Unterricht sind genau so praktische Erfahrungen möglich. "Digitale und interaktive Phasen" können jetzt erprobt werden, so Barsch. Es gehe ohnehin in der Schule auch darum, "den Schüler zur Teilhabe an der digitalen Welt zu befähigen".

Besonders spannend seien für Praktikanten die Erkenntnisse im Austausch mit den Mentoren als betreuenden Lehrern an den Schulen und den Dozenten an der CAU. "Es gibt natürlich auch Win-Win-Situationen dadurch, dass die Studierenden bereits viel Digitales und digitale Lehre kennen", sagt Barsch. So tragen diese auch Wissen in die Schulen.

Scheitern ist gewollt und kann helfen

Vom Rechner aus die Klassen zu unterrichten, scheitert allerdings auch in manchen Beispielen und Formaten – und das ist im Praktikum keineswegs schlecht, sondern verschafft Lehrern und angehenden Pädagogen viele Erkenntnisse: "Alles hat seine Grenzen, wie in jedem Werkzeugkasten", sagt Scheffel.

"Der Vorteil ist, dass man nun sehr stark ins Nachdenken über den Unterricht und die Inhalte kommt." Scheffel möchte vor allem ein "großes Lob an die Schulen" aussprechen. "Denn ein Praktikant macht Arbeit. Unterrichten ist ein Handwerk, und das Arbeiten ist eine echte Herausforderung in dieser Situation."

Das Digitale hat also irgendwie Einzug gehalten in den deutschen Schulunterricht – auf mehreren Wegen und mal mehr und mal weniger stark. "Wir werden mitnehmen", blickt Barsch bereits auf die Zeit nach der Pandemie, "dass es zum Lernen immer hybride Wege geben wird."

Lob an die Schulen für ihre Mühen

Und das Lob an die Schulen will das Team vom Zentrum für Lehrerbildung gerne ausweiten. "Wir haben bereits gelernt, dass den Schulen und den hochkompetenten Menschen dort viel zu wenig zugetraut wird", mahnt Barsch an, im weiteren Pandemieverlauf mehr Eigeninitiative der Einrichtungen zu ermöglichen.

Noch weiter in die Zukunft geschaut, sagt Scheffel: "Vielleicht kann das Digitale nun auch Schulstrukturen hinterfragen." Weniger Präsenzzeiten am Nachmittag, individuelle Lernangebote über mehrere Orte hinweg? Möglicherweise hat Corona in den Schulen auf Dauer tatsächlich einige Folgen, die sich auf die Flexibilität in unserem Bildungssystem positiv auswirken.