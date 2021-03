Kiel

Im Kreis Segeberg könnten die Schulen rund 4800 Geräte brauchen, knapp 3000 sind dort bislang eingetroffen. „Die sechs Schulen in Trägerschaft des Kreises haben alle Endgeräte mit Ablauf des 21. Februars erhalten“, sagt Kreis-Bildungsmanager Moritz Füller. Noch sei nicht erhoben worden, wie viele davon schon bei der Schülerschaft angekommen sind.

Die Schulen in anderer Trägerschaft im Kreis seien unterschiedlich weit. „Nur wenige Schulträger haben eine eigene IT-Abteilung oder einen entsprechenden Dienstleister, die diese Endgeräte für den schulischen Einsatz vorbereitet hat. Somit ist davon auszugehen, dass zunächst Lehrkräfte, Schüler und Eltern mit der Konfiguration beschäftigt waren.“

Internetanbindung kann für Probleme sorgen

Es dürfte also noch eine unbekannte Anzahl an Geräten nicht einsatzfähig dort liegen, glaubt Füller. Es dauere, bis Fachpersonal die Geräte so eingestellt haben, dass sie Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit erfüllen, Benutzerkonten und -rechte festgelegt sind.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selbst wenn Schülerinnen und Schüler sich schon einen Laptop ausleihen konnten, löse das nicht alle Probleme. Sie bräuchten auch zu Hause eine vernünftige Internetanbindung, damit sie dem Onlineunterricht folgen können. „Fehlt es hier an einer oder mehreren Stellen, dann kann das Endgerät nur sehr eingeschränkt oder eben auch gar nicht genutzt werden“, sagt Füller.

In Kiel sind 60 Prozent der Geräte im Verleih

Die Landeshauptstadt Kiel hat rund 2700 Laptops und Tablets zum Verleih angeschafft, knapp 1100 gingen allein an Kieler Grundschulen. Die Einrichtung der Geräte übernahm die Abteilung Informationstechnik der Stadt, sodass sie im Oktober und November verteilt werden konnten.

Damit ist allerdings der Bedarf der allgemeinbildenden Schulen erst zur Hälfte gedeckt. Laut Bildungsdezernentin Renate Treutel erhält Kiel vom Land drei Millionen Euro für weitere Anschaffungen. Bei der angekündigten Förderrichtlinie für Lehrergeräte gebe es allerdings noch „ein beinhartes Ringen hinter den Kulissen“, sagte sie im Schulausschuss.

Etwa 60 Prozent der vorhandenen Geräte für Schüler sind in Kiel schon verliehen. Das habe eine Abfrage über IP-Adressen der Geräte und die Zahl der geschlossenen Leihverträge ergeben, sagt Sprecher Arne Ivers. „Nur an wenigen Schulen wurden die Geräte gar nicht ausgegeben. Die meisten halten Geräte zurück, um diese für die Notbetreuung oder den gebundenen Ganztag zu nutzen.“ Die Zahl gänzlich ungenutzter Geräte sei verhältnismäßig gering.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: "Kein Gerät liegt ungenutzt im Regal"

Neumünster konnte 442 Notebooks und 719 iPads für den Verleih beschaffen, die auf die Schulen verteilt wurden. Dort würden ebenfalls doppelt so viele Geräte gebraucht. Wie viele schon den Weg zu Schülerinnen und Schülern gefunden haben, kann Sprecher Stephan Beitz noch nicht beziffern. Eine Evaluation zur Versorgungsquote sei erst angelaufen.

„Es liegt kein Gerät ungenutzt im Regal“, sagt Marco Röschmann vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort gingen beispielsweise 555 Geräte an die Berufsbildungszentren, davon seien 410 Stück schon entliehen. „Die Tendenz ist leicht steigend.“ Im berufsbildenden Bereich sei die Ausstattung der Jugendlichen ziemlich gut. In Teilen hätten sie auch die Möglichkeit, im Betrieb Geräte zu nutzen. Stellen Lehrkräfte fest, dass die technischen Voraussetzungen bei Schülern oder Schülerinnen schlecht sind, sprechen sie sie direkt darauf an. „Die Geräte, die nicht verliehen werden, werden im Präsenzunterricht mittels Laptopwagen genutzt.“

Geräte im Kreis Plön größtenteils vergeben

Auch der Kreis Ostholstein hat für seine Förderzentren und Berufsschulen rund 650 Geräte beschafft, die direkt an die Schulen geliefert wurden. Während die Berufsschule in Oldenburg in Holstein schon alle Geräte verliehen hat, liegen in Eutin noch ein Drittel in der Schule. Bis zu den Osterferien sollen aber alle vergeben sein.

Der Kreis Plön hat für seine vier Gymnasien in Preetz, Plön, Lütjenburg und Heikendorf, die Gemeinschaftsschule Lütjenburg, das Berufsbildungszentrum und die Schule am Kührener Berg 397 Geräte aus dem Programm beschafft. Die von den Schulen gemeldeten Bedarfe konnten laut einer Sprecherin vollständig gedeckt werden. Ein Großteil der Geräte sei bereits vergeben.

Für bedürftige Familien, die über das Verleihsystem kein Gerät kriegen konnten, gibt es die Möglichkeit einen Antrag auf Kostenübernahme beim Jobcenter oder dem Sozialamt zu stellen.