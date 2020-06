Wird ein Delfin in Küstennähe gesichtet, zieht das große Aufmerksamkeit auf sich. Viele Schaulustige, die das Tier auch sehen wollen, zieht es dann ans oder sogar auf das Wasser. Doch was ist bei der Begegnung mit Delfinen in freier Wildbahn zu beachten? Das hat ein neuer Verhaltenskodex festgelegt.