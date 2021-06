Kiel

Um Lernlücken nach der Corona-Krise zu schließen, sollen freiwillige Angebote für schleswig-holsteinische Schülerinnen und Schüler in den letzten beiden Ferienwochen helfen. Experten warnen davor, sich davon zu viel zu versprechen: Kurzfristige außerunterrichtliche Maßnahmen haben nur eine begrenzte Wirksamkeit, konstatiert die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz.

„Isoliert bringen zwei Wochen nichts. Nur, wenn sich dann die schulische Förderung direkt an die Ferienangebote anschließt, kann man hoffen, dass die negativen Pandemie-Effekte beseitigt werden können“, sagt Professor Olaf Köller, Direktor des Kieler Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik.

Es gehe nicht darum, in kurzer Zeit aufzuholen, was in den vergangenen Monaten nicht gelernt wurde, betont ein Sprecher des Bildungsministeriums. Natürlich lösten zusätzliche Angebote in zwei Ferienwochen nicht alleine die Probleme. „Darum wird es im kommenden Schuljahr – und wo erforderlich auch darüber hinaus – unterschiedliche und passgenaue Angebote geben.

Es gebe Kinder mit wahnsinnigen Rückständen, deshalb sei zusätzliche Förderung wichtig, sagt Thorsten Muschinski vom Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen. Ob das allerdings in den Ferien sein muss, stellt er infrage.

„Viele Familien sind nach dem, was sie in der Pandemiezeit durchgemacht haben, weit über ihrem Limit.“ Sie bräuchten dringend eine Pause. Zudem klagt er über die Organisation des Programms. „Es wird zwar mehr Geld reingepumpt, im Vergleich zu 2020 hat sich sonst aber wenig geändert. Wo kriege ich Hilfe, wenn meine Schule nichts anbietet? Die Unsicherheit ist bei vielen Eltern groß.“

Lernsommer in SH: 130 Schulen sind fest dabei

Rund 130 Schulen hatten vor den Ferien ihre Teilnahme am Lernsommer fest zugesagt, 40 weitere waren noch in der Planung. Damit würden sich etwas mehr als im vergangenen Jahr beteiligen, aber immer noch nur gut ein Fünftel aller Schulen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) habe erst zu lange abgewartet, was der Bund tut, kritisiert SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. „Dann hat sie sich nicht getraut, den Schulen Vorgaben zu machen. Das Ergebnis ist ein Flickenteppich. Es hängt vom Zufall des Wohnortes ab, ob und welche Angebote es gibt.“

Einigen Eltern war bis zuletzt unklar, wie sie an die versprochenen 20000 Bildungsgutscheine für Nachhilfe gelangen. Die Entscheidung, welchem Kind das zu Gute kommt, trifft die jeweilige Schule, stellt das Ministerium klar. Wie viele Gutscheine abgerufen wurden, kann der Sprecher noch nicht beziffern. Das sei erst über die Abrechnung ersichtlich.