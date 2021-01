Lernen auf Distanz: Jeder siebte Schüler in Schleswig-Holstein hatte Probleme

Kiel

Das Urteil der Eltern nach der ersten Woche Distanzlernen im neuen Jahr ist durchwachsen. 779 gaben in einer Umfrage des Landeselternbeirats der Gemeinschaftsschulen an, dass ihre Kinder nahezu durchgehend Probleme mit ihrem Lernmanagementsystem hatten. 317 konnten gar nicht damit arbeiten. Bei weniger als einem Drittel lief alles gut. Knapp 7000 Eltern mit Kindern auf diversen Schulformen hatten sich beteiligt.

"Zu Beginn gab es in allen Systemen massive Probleme, die ein Homeschooling zeitweise oder gänzlich unmöglich machten, jedoch verbesserte sich die Situation im Laufe der Woche ein wenig", sagt Thorsten Muschinski, Vorsitzender im Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen. Viele Schulen seien zwar auf einem guten Weg es gebe aber weiterhin großen Handlungsbedarf. "Es muss jetzt gehandelt werden, die Zeit läuft und läuft und läuft."

Anzeige

Lernen auf Distanz: Mehr Probleme mit Iserv als mit "Itslearning" in Schleswig-Holstein

Besonders mit der kommerziellen Lernplattform Iserv beklagten die Eltern Schwierigkeiten, nur bei 23 Prozent der Befragten lief sie durchgehend stabil. Fast ein Viertel der Nutzer hatte aber durchgehend Probleme oder konnte sie gar nicht nutzen. Weil die Server für die Plattform durch die Schulen oder Träger betrieben werden, sind die Kapazitäten regional unterschiedlich. Deshalb ist Iserv an manchen Standorten der Last durch hohe Zugriffszahlen schlechter gewachsen als an anderen.

Zugleich war Iserv aber das meistverwendete System im Land mit 2999 Nennungen vor "Itslearning" (1284) und SchulCommsy (522). Das Bildungsministerium hatte zuletzt angegeben, dass 150 Schulen im Land Iserv verwenden. Dem Unternehmen zufolge sind aber 334 Schulen mit festem Vertrag angeschlossen.

Die landeseigene Plattform "Itslearning" verwenden laut Ministerium knapp 380 Schulen. Sie hat der Umfrage zufolge relativ stabil gearbeitet, nur zehn Prozent der Schüler hatten damit dauerhaft Probleme.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Online-Lernen in Schleswig-Holstein : Zu wenige Alternativen

Wo das Online-Lernen nicht funktionierte, versorgten viele Lehrer ihre Schüler notgedrungen mit Aufgaben per Mail oder suchten Kontakt über andere Messenger. In rund 1450 Fällen passierte aber nichts davon. "Die Zahl derer, denen bei Systemausfällen keine Alternativen angeboten werden konnte, ist bei weitem zu hoch und nicht akzeptabel", so Muschinski.

65 Prozent der Eltern mussten in den Schulen vorbeikommen, um Material abzuholen. Das sei in der heutigen Zeit kaum verständlich.

Größte Crux sind die Videokonferenzen

Die technischen Schwierigkeiten tauchten besonders zwischen 8 und 12 Uhr auf. Gegen Mittag, wenn nicht mehr so viele Schüler gleichzeitig eingeloggt waren, ließen sie nach. Am häufigsten sorgten die Videokonferenzen für Ärger, nicht selten scheiterten die Kinder und Jugendlichen wegen überlasteter Server aber auch schon gleich bei der Anmeldung.

"Die unfassbar hohe Zahl von über 2000 Schülerinnen und Schülern, die an einer Videokonferenz faktisch nicht oder kaum teilnehmen konnten, ist erschreckend", so Muschinski. "Hier sehen wir insbesondere die Landesregierung in der Pflicht, bewährte Lösungen zur Nutzung freizugeben und den Datenschutz wohlwollend zu betrachten."

Meistverbreitet sind Jitsi Meet und Big Blue Button. Das Bildungsministerium prüft derzeit, ob es möglich wäre, auch den Einsatz von Zoom zu erlauben.

Viele Schüler benutzen nur ihr Handy

Zwar sitzt die überwiegende Mehrheit der Kinder am Computer oder Tablet, Sorge macht den Elternvertretern aber, dass immerhin 2600 Schüler vor allem ihr Handy für das Distanzlernen verwenden.

"Geräte dieser Art sind keinesfalls ausreichend, um ein adäquates Homeschooling zu gewährleisten." Die Schüler bräuchten Geräte mit einem ausreichend großen Display und einer physischen Tastatur.