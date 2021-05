Kiel

Dazu zählen Volkshochschulen, Museen, Künstlerinnen und Künstler, Studierende, Sportvereine und private Nachhilfe-Institute. Lehrkräfte bleiben außen vor: Sie seien seit Monaten ohnehin stark belastet, hieß es. „Viele Schülerinnen und Schüler mussten durch die Pandemie auf persönlichen Austausch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern verzichten“, sagte Prien am Donnerstag. „Auch gestaltete sich das Lernen selbst oftmals schwierig, weil nicht alle Kinder zu Hause so lernen konnten, wie sie es gebraucht hätten.“ Die Ministerin lobte dabei das Milliardenprogramm, das die Bundesregierung am Vortag auf den Weg gebracht hatte. „Das ist ein starkes Paket, das Kindern und Jugendlichen helfen wird, die Auswirkungen der Pandemie besser zu meistern.“

Im Fokus stehen Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf

„Lernchancen:SH“ wendet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler der dritten bis zehnten Klassen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche am Übergang in eine andere Schulart oder vor einem Abschluss. Angesprochen würden Schulen, die aufgrund einer angespannten Corona-Infektionslage oft auf das Homeschooling ausweichen mussten, die einen großen Anteil junger Migranten unterrichten oder in einem sozialen Brennpunkt liegen. Die Auswahl der Teilnehmer liegt bei den Schulen, wobei die Kurse freiwillig und kostenlos sind. Geplant ist vom 19. bis 31. Juli ein Angebot bis zu 25 Wochenstunden in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, aber auch in Sport, Musik, Kunst und darstellendem Spiel.

Der vergangene Lernsommer hatte nur wenige Teilnehmer

Der Lernsommer 2020 war nur auf geringe Resonanz gestoßen. Nach Angaben des Bildungsministeriums beteiligte sich gerade mal jede siebte Schule. Mancher Beobachter sprach sogar vom organisierten Boykott der Einrichtungen. Entsprechend klein fiel mit 4000 Schülerinnen und Schülern die Teilnehmerzahl aus. Das entsprach lediglich einem Prozent. In diesem Jahr sollten es wesentlich mehr werden, hieß es.

Gewerkschaft fordert eine umfassendere Bildungsoffensive

Die SPD lobte zwar grundsätzlich das Anliegen. Aber: „Eine große Herausforderung wird es sein, Schülerinnen und Schüler zu erreichen, die zurückhaltend auf zusätzliche freiwillige Angebote reagieren“, sagte der Bildungspolitiker Martin Habersaat. Astrid Henke von der Bildungsgewerkschaft GEW sprach von einem „bescheidenen Anfang“. Um die Corona-Langzeitfolgen abzumildern, sei eine Perspektive nötig, „die weit über die kommenden Sommerferien hinausgeht“.