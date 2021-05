Kiel

Fernunterricht und fehlende Begegnungen haben vielen Schulkindern das Lernen erschwert. Damit der Corona-Rückstand nicht ins neue Schuljahr mitgeschleppt wird, hat das Land ein Lernpaket für die Sommerferien und später geschnürt. Es geht um kostenlose Nachhilfe sowie um Angebote in den Schulen in den letzten beiden Ferienwochen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat die Schulen in einem Brief aufgefordert, bis Ende Mai zu signalisieren, ob sie am Programm teilnehmen. Im vergangenen Jahr hatte sich nur jede siebte Schule am sogenannten Lernsommer beteiligt.

Die Einrichtungen, die dieses Mal mitmachen, sollen bis Mitte Juni pädagogische Schwerpunkte entwickeln und die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit coronabedingtem Förderbedarf nennen. Insgesamt stellt das Ministerium aus Bundes- und Landesmitteln 8,5 Millionen Euro bereit.

Extrakräfte sollen helfen, Versäumtes aufzuholen

„Das Beste gegen Lernrückstände und psychosoziale Folgen der Pandemie ist der regelmäßige Präsenzunterricht in der Schule“, so Prien. Seit Februar finanziere das Land Extrakräfte, die einzelnen Schülern oder Kleingruppen helfen sollen, Versäumtes aufzuholen. „Der Lernsommer steht in dieser Kontinuität: Wer es besonders schwer hat oder besonders gelitten hat, der soll auch besonders abgeholt werden.“

Nach Angaben von Gabriele Romig, Abteilungsleiterin im Ministerium für Schulentwicklung, geht es im Wesentlichen darum, die Lust am Lernen neu zu wecken. Aus diesem Grund ziehe man bewusst Externe wie zum Beispiel Lehramtsstudierende heran, die den gar nicht so viel jüngeren Kindern und Jugendlichen auf eine andere, möglicherweise unkonventionelle Weise Inhalte vermitteln als die „gewohnten“ Lehrkräfte – ohne Zensuren und ohne Leistungsdruck. Wenn möglich, sollen die Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung auch nach den Ferien an den Schulen tätig sein und als Bezugspersonen zur Verfügung stehen.

Lernsommer in Schleswig-Holstein besteht aus zwei Teilen

Der eigentliche Lernsommer besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: An den Schulen sollen ausgewählte Schülerinnen und Schüler in den letzten beiden Ferienwochen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch für das kommende Schuljahr fit gemacht werden. Das Angebot ist freiwillig. Aber wer sich anmeldet, verpflichtet sich zur Teilnahme.

Darüber hinaus geht es mit Angeboten in Musik, Kunst, Theater und Sport darum, soziale Kompetenzen zu stärken. „Wir wissen aus der Forschung, dass Sommerferien ein tiefer Einschnitt sein können“, sagt Prien. „Mancher verliert in dieser Zeit die Haltung zum Lernen.“ Für dieses zweiwöchige Schulprogramm stellt die Landesregierung 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Weitere sechs Millionen aus dem kürzlich bewilligten Aufhol-Milliardenprogramm der Bundesregierung sollen in Angebote von privaten Nachhilfe-Instituten investiert werden. Sie erstrecken sich über die gesamten Sommerferien und reichen auch darüber hinaus.

Gutschein für Schüler: Individueller Förderbedarf wird festgehalten

Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse in allen Schularten erhalten vor den Ferien eine Art Gutschein für zunächst 30 Stunden, auf dem ihr individueller Förderbedarf festgehalten wird – im Ministerium spricht man lieber vom Förderpotenzial. Mit diesem Gutschein können Eltern ihre Kinder beim Nachhilfe-Institut anmelden, das die Stunden dann seinerseits mit dem Ministerium abrechnet.

Im vergangenen Sommer hatte gerade mal ein Prozent der Schüler im Norden am Lernsommer teilgenommen: Insgesamt waren es etwa 4000. In diesem Jahr sollen es deutlich mehr werden. Eine Zielmarke gebe es nicht. Die Nachhilfe-Institute im Norden hätten nach eigenen Angaben aber die Kapazität, über den Lernsommer 2021 etwa 20000 Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, heißt es. Derzeit gibt es rund 365000 Mädchen und Jungen an allen Schulen im Land.

Prien warnt Eltern vor zu großem Erwartungsdruck

Grundsätzlich sei es möglich, dass Kinder und Jugendliche sowohl Nachhilfestunden nehmen als auch in den letzten beiden Ferienwochen an Schulangeboten teilnehmen, bestätigt Prien, warnt Eltern aber vor zu großem Erwartungsdruck. „Man muss nicht alles in die Sommerferien packen. Wir werden es schaffen, die Lernrückstände aufzuholen.“ Sobald die Schulen im nächsten Schuljahr wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, und davon gehe sie fest aus, werde es umfangreiche individuelle Förderangebote geben. „Dazu werden wir die Schulen ausstatten. Kinder und Jugendliche müssen auch Ferien machen dürfen.“

Pädagoginnen und Pädagogen im Übrigen auch. Die 28000 Lehrkräfte sollten „sich von diesem extrem anstrengenden Schuljahr erholen, das vertrete ich ganz offensiv“, betont die Ministerin als oberste Dienstherrin. „Und dann sollen sie die Zeit nutzen, um das nächste Schuljahr vorzubereiten und sich fortzubilden.“

Das aktuelle Lernangebot externer Partner von Mathematik bis Erlebnispädagogik ist auf der Internetplattform Zukunftskompass.SH zu finden und wird nach und nach vervollständigt: https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh