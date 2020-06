Nur jede fünfte Schule beteiligt sich

Kiel

In der Landeshauptstadt Kiel hätten sich bislang erst sechs Prozent der Schulen freiwillig gemeldet, sagte Prien in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU). "Da ist also noch Luft nach oben." In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Kieler Gymnasien mauern wollen und sich untereinander verständigt hätten, dem Projekt die kalte Schulter zu zeigen.

Auch Vertreter der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft ( GEW) und des Philologenverbandes hatten überraschend einhellig ihr Unverständnis geäußert. Die Kollegen hätten genügend andere Probleme, als jetzt noch ein weiteres Großprojekt aus dem Boden zu stemmen, hieß es.

Anzeige

Gespräche mit Gymnasien in Kiel

Karin Prien ging darauf ein. "Ich kann verstehen, dass Lehrer erschöpft sind." Diese Kollegen sollten auf jeden Fall Urlaub machen und die Zeit nutzen, um sich für das nächste Schuljahr zu regenerieren. Auch dann sei die Pandemie noch nicht besiegt, die Herausforderungen mit Präsenz- und Digitalunterricht bestünden weiter. Auch prüfe man derzeit zusätzliche Förderangebote im neuen Schuljahr, um die entstandenen Lernlücken weiter zu schließen.

Weitere KN+ Artikel

Es gebe aber Pädagogen, die in Teilzeit arbeiten und sich Geld hinzuverdienen wollten. Auch gebe es Studierende, die den Lernsommer für ihre Ausbildung als Chance begreifen würden. Ungeachtet dessen habe sie aber vor allem mit den Kieler Gymnasien am Mittwoch noch einmal "viele Gespräche geführt" und den Schulen bei der Konzeptionierung die Unterstützung des Lehrerfortbildungsinstituts IQSH zugesichert.

Hälfte der Schulen aus Lübeck beteiligt sich an Lernsommer .SH

In Lübeck dagegen beteilige sich die Hälfte der Schulen am Lernsommer.SH. Insgesamt seien es, Stand Donnerstag, 139 der etwa 800 Schulen im Norden, die sich freiwillig meldeten. Neben Grundschulen sei die Beteiligung von Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe besonders groß. Auch Brennpunktschulen, Prien spricht stets von Perspektivschulen, hätten großes Interesse signalisiert. "Und das ist das, was wir letztlich wollen: Sie sollen vom Programm profitieren."

Nachdem Schulen aufgrund der Corona-Pandemie wochenlang schließen mussten, will Schleswig-Holsteins Bildungsministerin in diesem Jahr erstmals die Ferien nutzen, um "eine Lernbrücke zum nächsten Schuljahr zu bauen". Im Mittelpunkt des Lernsommers.SH soll der Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch stehen. Ergänzt werden soll das Ganze mit verschiedenen Angeboten von Musik über Sport bis zu Öko-Projekten, weil es neben dem reinen Schulstoff um soziales Lernen gehen soll.

Karin Prien sagte, dass das Angebot zwar grundsätzlich allen Schülern offen stehe. "Wir sprechen aber bestimmten Schülern und ihren Eltern Empfehlungen aus und entfalten damit Steuerungsmöglichkeiten." Diese Empfehlung erfolge mit der Zeugnisübergabe. Für eine Verpflichtung zur Teilnahme am Lernsommer fehle der Landesregierung die rechtliche Handhabe. "Das möchte ich auch nicht." Sie lege Eltern aber ans Herz, vom Angebot Gebrauch zu machen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

75 Partner für Lernsommer .SH gewonnen

Von den fünf Millionen Euro, mit denen das Land Schleswig-Holstein den Lernsommer.SH unterstützt, soll unter anderem die Vergütung von Lehrkräften und Studierenden bezahlt werden. Insgesamt habe man bisher 75 Partner außerhalb der Schulen gewonnen, sagte die Ministerin. Mit dabei seien neben Volkshochschulen und professionellen Anbietern von Nachhilfe insbesondere auch Kulturschaffende.

Bundesbildungsministerin Karliczek sicherte ihrer Kieler Kollegin zu, das Projekt durch das Bundesprogramm "Kultur macht stark" zu flankieren. Dahinter stehen verschiedene Angebote vom Tanztheater bis zum Zirkusprojekt. Die Initiative aus Schleswig-Holstein sei richtig und wichtig. "Ich würde mich freuen, wenn solche Angebote in ganz Deutschland angeboten werden würden." Bislang sei ein solcher Lernsommer bundesweit einmalig.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.