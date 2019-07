Kiel

Der Sommer ist die Zeit herrlicher Fotomotive. Ein Sonnenuntergang am Wasser, Blütenpracht im Garten oder Selfies am Strand bieten sich besonders an. Aber auch Strategien gegen die Hitze lassen sich gut ablichten - von der selbstgebauten Klimaanlage über den Super-Cocktail auf der Terrasse bis zum eigenen Hund, der eine Abkühlung im See genießt.

Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen für tolle Fotos - seien Sie kreativ! Schicken Sie uns hier Ihre Bilder. Wir freuen uns auf Ihre Eindrücke!

Von RND/kha