Das Glück wohnt in Rom. 23 Grad mitten im November, herrliche Pasta, berührende Momente und den besten Reiseführer der Welt. Die Gruppe der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung tauchte jetzt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ab in die Geheimnisse der Ewigen Stadt. An ihrer Seite: einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan, Andreas Englisch (58).

Eine Reise mit Andreas Englisch ist immer unvergleichlich. Der Mann aus Werl (Nordrhein-Westfalen) lebt seit drei Jahrzehnten in Rom. Er hat unzählige Reisen mit dem Papst begleitet und weiß einfach alles über diese faszinierende Stadt mit ihrer mehr als zweitausendjährigen Geschichte. So hängt denn auch die Reisegruppe aus Kiel gebannt an seinen Lippen.

Erinnerung an das Attentat im Jahr 1981 auf den Papst

Der Petersplatz ist an diesem Morgen noch relativ leer. „Diese Steinplatte“, sagt Andreas Englisch und zeigt auf ein im Boden eingelassenes weißes Quadrat, „erinnert an das Attentat vom 13. Mai 1981. Hier stand damals Mehmet Ali Ağca und schoss mit einer Pistole vom Typ Browning auf Papst Johannes Paul II.“ Andreas Englisch ist sich sicher, dass sich hier auf dem Platz das Schicksal Europas entschieden hat.

„Wäre der Papst gestorben, wäre das ganze Sowjetreich vielleicht nie auseinandergebrochen, und die Berliner Mauer würde heute noch stehen.“ Denn dann hätte es die vom Papst und der Kirche gestärkte polnische Gewerkschaft Solidarność in einem kommunistischen Land wohl nie gegeben. Doch an dem Tag im Mai hängt alles am seidenen Faden. Andreas Englisch erzählt von den Pannen bei der Rettung des Papstes. „Dass Johannes Paul II. das Attentat überlebt hat, gleicht einem Wunder.“

Im Petersdom geht es um Sexbomben, Heilige, Intrigen und Kriege

Im berühmten Petersdom rüstet sich Andreas Englisch mit einem Halsbonbon und erzählt und erzählt. Von den Sexbomben der damaligen Zeit, die so manchem Heiligen den Kopf verdrehten, von raffgierigen und weisen Päpsten, von Intrigen und Kriegen. Unglaublich, was dieser Mann alles weiß.

Die Kieler Gruppe bestaunt Michelangelos römische Pietà aus dem 15. Jahrhundert, die Heilige Pforte und die Bronzestatue des Heiligen Petrus, die Arnolfo di Cambio um 1300 schuf. Wie kein anderer schafft es Andreas Englisch, die trockene Geschichte zu neuem Leben zu erwecken.

Wenig später geht es auch schon zum Mittagessen ins „Ristorante Il Pozetto“ gleich um die Ecke. Bei köstlicher Lasagne und Rotwein blinkt plötzlich eine Nachricht auf dem Handy von Andreas Englisch auf. Sein neuestes Buch ist in diesem Moment erschienen. Drei Jahre hat der Journalist an seinem 14. Werk gearbeitet. Obwohl es gerade erst veröffentlicht wurde, haben es die Vorbestellungen bereits in die Bestseller-Liste katapultiert. In „Mein geheimes Rom“ geht es diesmal um die verborgenen Orte der Ewigen Stadt. Klar ist Sohn Leo wieder mit auf Entdeckungstour, wie bereits im Vorgänger-Buch „Mein Rom“ (2018).

Vom „Bohnenesser“ im Palazzo Colonna in Rom

Der nächste Programmpunkt wartet: der Palazzo Colonna. Der Adelspalast befindet sich seit 23 Generationen im Besitz der Familie Colonna. Nur wenige Touristen haben ihn bisher von innen gesehen. Dass sich für die Kieler Gruppe die Türen öffnen, liegt an den privaten Verbindungen von Andreas Englisch. Viele berühmte Künstler haben über die Jahrhunderte hier im Palazzo ihre Werke hinterlassen.

Ganz besonders faszinierend findet Andreas Englisch das Bild „Der Bohnenesser“. Das Gemälde, das heute einen Wert von 38 Millionen Euro hat, schuf 1584 der italienische Barockmaler Annibale Carracci und ist so etwas wie der erste Schnappschuss der Welt. Das Bild zeigt einen einfachen Mann am Tisch sitzend, der gerade dabei ist, sich einen Löffel voll Bohnen in den Mund zu schieben. „Eine absolut spektakuläre Momentaufnahme“, sagt Andreas Englisch.

Dann erzählt er, dass auch eine Szene aus dem Film „Ein Herz und eine Krone“ mit Audrey Hepburn und Gregory Peck hier gedreht wurde. „Auf einem Presseempfang wird die zauberhafte Hepburn nach der schönsten Stadt ihrer Europa-Reise befragt. Taktisch klug sollte die Kronprinzessin antworten: Jede Stadt sei auf ihre Weise schön. Doch sie setzt sich übers königliche Protokoll hinweg und nennt nur Rom. Dafür lieben die Italiener sie noch heute.“

Von Rom begeistert sind auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reisegruppe. Denn nicht nur die Führung und ein abendlicher Vortrag mit Andreas Englisch stehen an den fünf Tagen auf dem Programm. Mal geht es ins antike Rom. Mal begibt sich die Gruppe auf die Spuren des berühmten Malers Caravaggio. Mal geht es treppauf, treppab in der imposanten Engelsburg, die Kaiser Hadrian vor über 1800 Jahren als Mausoleum erbauen ließ.

Dem Papst in Rom ganz nah

Absolut bewegend ist dann für viele die wöchentliche Generalaudienz des Papstes in der vatikanischen Audienzhalle am Petersdom. In dem großen Saal mit Tausenden von Gläubigen aus aller Welt herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Am Ende begibt sich Papst Franziskus dann in die Menschenmenge. Etliche Fotos werden geschossen, und ein Teilnehmer der Gruppe schafft es sogar, dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche die Hand zu schütteln.

Ein Höhepunkt ist auch der nächtliche Besuch der Vatikanischen Museen. Wo sich tagsüber Tausende von Touristen durch die Gänge schieben, herrscht nun entspannte Leichtigkeit und Leere. Herrlich. Endlich kann man die berühmten Kunstwerke von Raffael, Da Vinci und Michelangelo ganz in Ruhe und ohne Gedrängel bewundern.

Nachts in den Vatikanischen Museen

Vor allem bei den 391 Figuren des Freskos „Das Jüngste Gericht“ von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gibt es unglaublich viel zu entdecken. Nicht nur das nackte Hinterteil von Gott, sondern auch 19 Unterhosen, ein Jesus mit Bodybuilder-Figur und der gehäutete Bartholomäus mit der eigenen Haut in der Hand, in der Kunsthistoriker das Porträt Michelangelos zu erkennen meinen. Um alles zu sehen, bräuchte man allerdings vermutlich Jahre. Zum Glück ist Rom nicht zu weit entfernt für eine erneute Reise, um dann vielleicht zusammen mit „Mein geheimes Rom“ in die verborgenen Orte der Ewigen Stadt abzutauchen.