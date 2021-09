Levensauer Hochbrücke Massive Kritik an Kostenexplosion

Kiel

Die Kostenexplosion beim Ersatzbau der alten Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel ruft massive Kritik hervor. Im Kreuzfeuer steht die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes, die das Projekt geplant hat. Es werden Stimmen laut, die Behörde vom Ausbau der Kanal-Oststrecke abzuziehen.

Tatsächlich wird das Projekt mehr als viermal teurer als 2014 kalkuliert. Damals war von 50 Millionen Euro die Rede, diese Woche wurde die Summe von 215 Millionen Euro bekannt. Zudem verzögert sich die Fertigstellung um mindestens fünf Jahre.

Knackpunkt ist das Fledermaus-Winterquartier unterhalb der Hochbrücke

Neben üblichen Baukostensteigerungen begründet die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt den gewaltigen Kostenschub unter anderem damit, dass das Widerlager der Brücke von 1894 aufwendig abgesichert werden muss, damit es später nicht abrutscht. Mit diesen Arbeiten sei man gerade beschäftigt, habe sie aber nicht vorhergesehen gehabt.

Das riesige, gemauerte Widerlager soll als Fledermaus-Winterquartier unter der neuen Brücke stehen bleiben. „Wir sind schockiert, für eine derartige Fehlplanung fehlt uns jegliches Verständnis“, sagt Rainer Kersten, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein. Er sei von einer kostengünstigen Lösung für die Tiere ausgegangen, die jedes Jahr ab Oktober dort Schutz suchen.

„Ein Ausgleich für die Fledermäuse muss sein, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten“, so Kersten. Im Klartext: Als den Planern klar wurde, dass das so viel kostet, hätten sie Alarm schlagen müssen. „Der Fledermaus ist es doch egal, wo sie ihren Winter verbringt. Wenn ihr Quartier nicht mehr da ist, sucht sie sich ein anderes.“ Dafür hätte man ein günstiges Gebäude in der Nähe bauen können.

„Wir haben den Eindruck, dass die WSV mit dem Ausbau der Oststrecke überfordert ist“, sagt Kersten. Weitere Beispiele für Pannenprojekte der Behörde seien der Kanaltunnel Rendsburg und die Schleuse Brunsbüttel. „Das kann so nicht weitergehen.“ Das Bundesverkehrsministerium müsse nun für Kompetenz sorgen, entweder durch eine andere Behörde oder durch Experten vom freien Markt.

SPD im Landtag: „Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zum Rapport“

Auch Kai Vogel, verkehrspolitischer Sprecher der SPD im Landtag, fordert Konsequenzen. „Wir erwarten vom Bundesverkehrsministerium, die WSV zum Rapport einzubestellen und dann zu entscheiden, ob die WSV weiterbauen soll oder nicht.“ FDP und Grüne sehen dort verschleppten Reformbedarf.

Der nächste Bundesverkehrsminister „darf nicht wieder aus Bayern kommen“, so Christopher Vogt (FDP), der wie Hans-Jörn Arp (CDU) aber auch das lange Planungsrecht kritisiert. Arp fragt sich zudem, „ob jede Fledermaus in diesem Umfang geschützt werden muss“. SSW-Fraktionschef Lars Harms hat den Verdacht, das Projekt sei 2014 „schöngerechnet“ worden.

Während die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD) nicht mitten im Ausbau „die Pferde wechseln“ will, spricht sich ihr Kollege Johann Wadephul (CDU) dafür aus, die Kostenexplosion zumindest später im Verkehrsausschuss aufzuarbeiten – mit dem Ziel, die Schwächen der WSV zu identifizieren. Das Bundesverkehrsministerium stellt sich vor die Behörde und weist Kompetenzmängel zurück.