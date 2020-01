Hier könnten wieder Flüchtlinge einziehen

Bad Segeberg

„Home“ steht auf der grauen Fußmatte, die gleich hinter der Tür auf dem hellen Laminatfußboden liegt. Ein Zuhause auf Zeit könnte dieser 30-Quadratmeter-Wohncontainer tatsächlich sofort wieder werden. Die vier Betten haben neue Matratzen, die in Plastikfolie eingeschweißt sind. Auf dem Spind liegen frische Handtücher und Bettbezüge. Und in den Duschcontainern ein paar Meter weiter, wo saubere Duschvorhänge mit Blümchen-Optik akkurat über den Abtrennungen hängen, müsste nur das Wasser angestellt werden.

Nach dem großen Andrang von Flüchtlingen hatte die Landesregierung 2016 einen Teil des Gewerbeparks angemietet, eine Landesunterkunft gegründet, Gebäude saniert und mit dem Hamburger Senat eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen: Bis Mitte Juli durfte die stark belastete Hansestadt das Gelände als Ausweichquartier für eigene Flüchtlinge nutzen – gegen volle Kostenerstattung an Schleswig-Holstein. Mitte 2017 zogen die letzten wieder aus. Nach Auslaufen der Vereinbarung wurde die Einrichtung an Schleswig-Holstein besenrein übergeben. Seitdem steht hier alles leer, dient aber als Reserve.

2008 wurde die Kaserne geschlossen 1962 wurde auf dem rund 30 Hektar großen Gelände des heutigen Levo-Parks bei Bad Segeberg die Lettow-Vorbeck-Kaserne für Panzergrenadiere gegründet. Nach der Schließung 2008 wurde das Areal grundlegend saniert. 2012 erwarb der Investor Ulf Wachholtz das Areal und gestaltete es zum Gewerbepark um. 2016 wurde ein Teil mit hohen Zäunen abgetrennt und zur Landesunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert. Seitdem stehen dort knapp 800 Container: 657 sind davon für Wohnzwecke konzipiert, 42 haben Duschen, in 46 sind Toiletten untergebracht. Der Levo-Park mit seinen 1000 Plätzen dient dem Land als Reserve, um die drei Landesunterkünfte für Flüchtlinge bei Bedarf zu ergänzen. In der Einrichtung Neumünster leben derzeit 635 Menschen, in Boostedt 410 und in Rendsburg 524. Insgesamt hat sich die Zahl neuer Flüchtlinge weiter verringert. Im vergangenen Jahr kamen 4183 Asylsuchende nach Schleswig-Holstein. Im Vorjahr waren es 4427 Schutzsuchende, 2017 gut 5200 und 2016 fast 10.000.

Innerhalb von vier Wochen könnten Flüchtlinge im Levo-Park einziehen

„Innerhalb von vier Wochen könnten wir das Gelände wieder so hochfahren, dass ein Betrieb möglich wäre“, sagt Wolfgang Kossert, Sprecher im Landesamt für Ausländerangelegenheiten. Er zeigt auf eine benachbarte Halle. Als das Areal noch zur Lettow-Vorbeck-Kaserne gehörte, machten Panzergrenadiere hier Sport. Derzeit nutzt der Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA) das Gebäude als Untermieter. Für den Fall, dass das Land Eigenbedarf anmelden muss, wurde eine vierwöchige Räumungsfrist verabredet.

Es ist eine Situation, von der beide Seiten profitieren: Der VJKA hat sich das Thema „Von der Willkommens- zur Inklusionskultur: Gemeinsam Demokratie gestalten“ auf die Fahnen geschrieben. Die Nähe zur Erstaufnahmeeinrichtung passe thematisch ideal, heißt es auf den Internetseiten des Vereins. Im Bedarfsfall soll die Halle jedoch zur Kantine für Flüchtlinge umfunktioniert werden.

4,8 Millionen Euro kostet die Bewirtschaftung jährlich

Wer am Abend auf der Autobahn an Bad Segeberg vorbeifährt, sieht ein hell erleuchtetes Gelände. Aus Sicherheitsgründen werden die 127.000 Quadratmeter Tag und Nacht von einem privaten Wachdienst bewacht. Sogar eine Schranke gibt es. Das landeseigene Gebäudemanagement GMSH stellt in Vollzeit einen Hausmeister zur Verfügung, um die Anlage in Ordnung zu halten. Das alles hat seinen Preis: In den 4,8 Millionen Euro, die die Leerstandsbewirtschaftung des Levo-Parks das Land jährlich kostet, sind nach Angaben einer Sprecherin im Finanzministerium allein 370.000 Euro für die Stromversorgung enthalten. Kleine Reparaturen schlagen mit 56.000 Euro zu Buche, die Bewachung mit 670.000 Euro. Mit 4,1 Millionen Euro verschlingt die Miete für Grundstück und Container den größten Anteil.

Viel Geld? „Wir wissen nicht, wie sich die Weltlage entwickelt“, argumentiert Landesamtssprecher Kossert und blickt auf die von Menschenrechtlern angeprangerte Situation in griechischen Flüchtlingslagern, aber auch auf die angespannte Situation in der Türkei. Platzt der EU-Deal? „Sollte es so weit kommen, könnten wieder mehr Leute kommen. Wir wollen nicht ad hoc reagieren müssen wie 2015, sondern besser vorbereitet sein.“

Reaktivierung als Revierwache möglich

Auch die Polizei hat sich noch nicht zurückgezogen und nutzt das Gelände derzeit zu Übungszwecken. Sie könnte ihr Gebäude von heute auf morgen als Revierwache reaktivieren. Im Backsteingebäude schräg gegenüber riecht es nach Linoleum und Kunstunterricht. Derzeit lagern im Erdgeschoss Möbel, in den vergangenen Jahren wurden hier Kinder betreut. Vor der großen Fensterfront steht eine Schultafel, auf die jemand eine Sonne gemalt hat. Es ist ein Willkommensgruß für Menschen, die noch gar nicht hier sind.

