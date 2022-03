Kiel

In den 1970er- und 1980er-Jahren habe seine Partei mit dem Landtag eine Art On-Off-Beziehung geführt, witzelte Fraktionschef Christopher Vogt. Seit 1992 sei zum Glück Schluss mit dem Lotterleben. Die FDP ist 30 Jahre lang im Kieler Landesparlament vertreten – so kontinuierlich wie sonst nur noch in Baden-Württemberg und Hessen. Am Dienstagabend feierten sich die Liberalen dafür im Plenarsaal selbst.

„1992 wurden wir in Schleswig-Holstein gefragt, ob wir es wohl in den Landtag schaffen würden“, blickte der langjährige Fraktionschef und heutige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki zurück. Der 70-Jährige gilt nach wie vor als einer der wichtigsten Erfolgsgaranten der FDP. Damals habe ein Meinungsforschungsinstitut der Partei gerade mal zwei Prozent prognostiziert. 8,2 Prozent wurden es stattdessen, und mittlerweile laute die Frage nicht mehr, ob es die Nord-Liberalen in den Landtag schaffen, sondern ob sie erneut mehr als zehn Prozent holen. Kubicki: „Die FDP Schleswig-Holstein hat sich in den 30 Jahren zu einem der stabilsten Landesverbände bundesweit entwickelt. Das ist ein großer Erfolg.“

Auch Schleswig-Holsteins SPD flirtet inzwischen mit der FDP

Eigentlich müsse man zum 30. Geburtstag die Rathaustreppe fegen, wenn man nicht verheiratet ist, sagte Vogt. „Zum Glück sind wir in einer festen Beziehung mit Jamaika.“ Bloß, wie lange noch? Gleich nach der Landtagswahl am 8. Mai könnten die Partner wechseln. Neben der CDU macht auch die SPD den Liberalen Avancen, und je nach Wahlergebnis könnte es an den Grünen liegen, wie das Bündnis für die nächsten fünf Jahre aussieht.

Derzeit hat die FDP neun Mandate und stellt zwei Minister. Bei der vergangenen Landtagswahl hatte sie 11,5 Prozent geholt.