Kiel

Eine derart große Nachfrage hat Philipp Mühlenhardt noch nicht erlebt. Der Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH konnte bereits im Januar für alle neun Häfen der Gesellschaft "Vollauslastung" melden - zumindest, was die Wasserliegeplätze betrifft.

Von dem Zeitpunkt an wurden nur noch Abstellmöglichkeiten an Land vergeben. Doch auch diese sind seit rund einer Woche voll. Segler und Motorbootfahrer nehmen in Kauf, für jeden Schlag auf der Kieler Förde ihre Schiffe erst über die Slipanlage zu Wasser zu lassen und im Anschluss wieder herauszuholen.

Liegeplatzmangel an der Ostsee eine Folge der Corona-Pandemie

Für das Riesen-Interesse ist selbst der nach eigenen Angaben größte Liegeplatz-Anbieter Deutschlands mit einer Kapazität für 2300 Schiffe nicht gerüstet. "Wir waren auch sonst immer gut gebucht, aber durch die Corona-Pandemie hat es einen starken Zuwachs gegeben", so Mühlenhardt.

Von der Wik bis Dietrichsdorf: Sporthafen Kiel betreibt neun Häfen Der Sporthafen Kiel betreibt neun Häfen an der Förde, etwa in der Wik, in Düsternbrook, in Wellingdorf und in Dietrichsdorf. Auch die Häfen Stickenhörn, Reventlou und Blücherbrücke gehören dazu. Schilksee mit 900 Wasserliegeplätzen ist der größte, Seeburg mit 30 ist der kleinste Hafen der Gesellschaft. In allen Häfen zusammen kommen 2300 Schiffe unter. Hinzugezählt werden Landliegeplätze in fünf der Häfen. In Schilksee sind es rund 400. Ein Dauerliegeplatz im Wasser kostet 40 Euro pro Quadratmeter für die gesamte Saison von März bis November. Für eine Jacht, die beispielsweise zehn Meter lang und drei Meter breit ist, fallen demnach 1200 Euro an. Landliegeplätze kosten die Hälfte. Für Gastliegeplätze im Wasser werden je nach Schiffslänge zehn bis 70 Euro pro Tag berechnet.

Der Trend habe sich bereits 2020 entwickelt und in diesem Jahr erneut eine Dynamik erfahren. "Die gesamte Wassersportbranche hat von Corona profitiert. Viele Menschen haben eben realisiert, dass das Ansteckungsrisiko auf Booten an der frischen Luft gering ist. Das hat mobilisiert", so der Sporthafen-Geschäftsführer.

In dem Boom kommt es ihm zufolge immer wieder vor, dass Neu-Eigner sich vor dem Bootskauf keine Gedanken darüber machen, einen Liegeplatz für das schwimmende Schmuckstück zu organisieren. Nicht wenige hätten bei einer Absage sehr enttäuscht reagiert. "Da sind schon Tränen geflossen", so Mühlenhardt.

Kein Wunder, denn in den Jahren vor der Pandemie sei es selbst mitten in der Hauptsaison durchaus möglich gewesen, ein Schiff in einem der Häfen unterzubringen. "Da waren wir auch im Juli und August noch flexibel." Das ist vorbei - derzeit gibt es eine Warteliste, auf der 300 Interessenten stehen.

Sportboothäfen in Schleswig-Holstein weitgehend ausgebucht

Denen kann Philipp Mühlenhardt auch kaum hilfreiche Alternativ-Ratschläge geben. "Andere Häfen sind in der gleichen Situation - überall ist es voll." Zwar sei es möglich, einen der begrenzten Gastliegeplätze zu nutzen, das sei aber teuer.

Er freue sich zwar, dass die Häfen so gut gebucht seien, sagt der Geschäftsführer, "aber es ist auch unbefriedigend, keine Plätze anbieten zu können, denn wir verstehen uns als Dienstleister". Genauso sieht es auch Hans Jaich, Chef der Kappelner Im-Jaich-Gruppe, die Sportboothäfen an der gesamten Ostseeküste betreibt.

Darunter in Eckernförde, Langballigau und Flensburg, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern und an der Nordsee. In neun Häfen werden 1600 Wasserliegeplätze angeboten. Die seien zwar schon immer fast ausgebucht gewesen, doch auch Im Jaich könne sich vor neuen Anfragen kaum retten.

Wer noch eine Chance haben wolle, könne sich im Herbst melden, dann laufen die Verträge üblicherweise aus. Aber auch Hans Jaich spricht von Wartelisten in einzelnen Häfen mit Einträgen im dreistelligen Bereich.

Deutsche Eigner holten ihre Schiffe von Liegeplätzen in Dänemark, Italien oder Kroatien zurück

Das liege einerseits an vielen Wassersport-Einsteigern. Andererseits habe Corona ihm zufolge dazu geführt, dass viele deutsche Eigner ihre Schiffe von Liegeplätzen in Dänemark, Italien oder Kroatien in heimische Reviere zurückgeholt haben, weil sie sie durch die Reisebeschränkungen nicht mehr erreichen konnten.

Dieser Trend werde sich wieder umkehren, sobald die Pandemie in Vergessenheit gerate. "Deshalb sollten wir jetzt nicht hektisch an Kapazitätserweiterungen denken", so Hans Jaich. Er empfiehlt, erst einmal zwei bis drei Jahre abzuwarten. "Außer in Olpenitz, wo es noch Möglichkeiten gibt, fallen mir ohnehin keine größeren Hafenprojekte in Schleswig-Holstein ein."

Philipp Mühlenhardt denkt dabei noch an die Entwicklung des MFG-5-Geländes mit dem Plüschow-Hafen in Kiel. "Das braucht aber ohnehin noch Jahre", sagt er. Kurzfristige Erweiterungen seien kaum möglich, der Platz in den Häfen ist ihm zufolge ausgereizt. Auch er glaubt nicht an Neubauten, die seien mit langen Genehmigungsverfahren verbunden.

Klar ist bereits: "Wenn im Sommer alle auf Törn gehen, wird es eng in den Häfen", prophezeit Hans Jaich.

Von der Wik bis Dietrichsdorf: Sporthafen Kiel betreibt neun Häfen

