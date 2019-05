Mit einem Alkoholwert von 3,12 Promille geriet am Sonnabendabend ein 40-jähriger Mann am Bahnhof Flensburg in Streit mit dem Zugpersonal. Der stark alkoholisierte Mann polnischer Herkunft wollte kein Zugticket lösen, woraufhin die Bahnmitarbeiter ihm die Mitfahrt im Zug verwehrten.