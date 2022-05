Kiel

Rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben die Wahl: Am Sonntag, 8. Mai 2022, wird ein neuer Landtag gewählt und damit auch die künftige Landesregierung. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will eine zweite Amtszeit, doch auch Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) hegen Ambitionen auf den Spitzenposten.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Unsere Reporterinnen und Reporter sind in der Region unterwegs und berichten am Tag der Entscheidung live im Wahl-Ticker.

Sie wollen lieber kompakt über die Wahlergebnisse aus den 35 Wahlkreisen auf dem Laufenden gehalten werden? Auf KN-online präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse zur Landtagswahl in einem Artikel.

Liveblog: Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Aktuelles zur Landtagswahl live verfolgen – Wahltrends, Informationen, Hintergründe und mehr:

Für Unentschlossene: Der Wahl-O-Mat hilft bei der Orientierung

Wer noch unentschlossen ist, für wen er stimmen soll, kann seine Übereinstimmung mit den Parteien online testen: Der Landesbeauftragte für politische Bildung bietet auch bei dieser Wahl den Wahl-O-Maten an.

Das Instrument führt mit 38 Thesen durch die wichtigsten Themen der Landespolitik – vom Wohnen und Straßenverkehr über die Digitalisierung und Gesundheitsversorgung bis zur Umwelt. Nutzerinnen und Nutzer des Online-Angebots klicken an, ob sie einer These zustimmen oder nicht und erhalten am Ende ein Ergebnis, das den Grad ihrer Übereinstimmung mit den Wahlprogrammen der Parteien in Schleswig-Holstein anzeigt.

Diese Parteien stehen bei der Landtagswahl in SH auf dem Stimmzettel

Für die Wahl in Schleswig-Holstein hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien zugelassen: CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW, AfD, Die Linke, Piratenpartei, Freie Wähler, Die Partei, Zukunft (Z.), Die Basis, Die Humanisten, Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und Volt. Welche Partei man wählt, entscheidet man mit der Zweitstimme. Zusätzlich wird mit der Erststimme eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten gewählt.

Bei der SH-Landtagswahl gibt es 35 Wahlkreise

Schleswig-Holstein wird für die Landtagswahl in 35 Wahlkreise aufgeteilt. Alle haben in etwa eine gleich große Einwohnerzahl. Kiel und Lübeck verfügen über jeweils drei Wahlkreise.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wer darf wählen?

Wahlberechtigt ist im Wesentlichen jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, am 8. Mai 2022 16 Jahre alt ist und seit mindestens sechs Wochen seinen Hauptwohnsitz in einer Gemeinde Schleswig-Holsteins hat. Um wählen zu dürfen, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen.