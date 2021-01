Kiel

Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert: Das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Besonders die Regeln in den Schulen und Kitas sollen für lange Diskussionen gesorgt haben, weswegen Bundeskanzlerin Angela Merkel erst am späten Abend vor die Presse trat.

Ministerpräsident Daniel Günther kündigte nach der Konferenz an, dass Schleswig-Holstein alle Maßnahmen mitgehen wird. Neben der Verlängerung des bestehenden Lockdowns zählt dazu eine Verschärfung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Vorgaben fürs Homeoffice.

Anzeige

Jetzt live: Die Regierungserklärung von Günther

Um 10 Uhr äußert sich Günther im Landtag in Kiel zu den konkreten Ergebnissen der Bund-Länder-Schalte und die Auswirkungen auf Schleswig-Holstein. Verfolgen Sie die Regierungserklärung hier live im Stream.

FDP plant drei-Stufen-Modell

Die Landtagsfraktion der FDP hat bereits vor der Sondersitzung reagiert und ein drei-Stufen-Modell zum Infektionsschutz vorgeschlagen. Die Liberalen fordern einen gesetzlichen Rahmen für die Leitlinien.

Die drei Stufen enthalten verschiedene Maßnahmen, mit denen auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagiert werden kann.

Von RND