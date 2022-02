Der Prozess gegen Hartmut F. in Kiel läuft: Ihm wird vorgeworfen, am 19. Mai 2021 drei Menschen in Dänischenhagen und Kiel erschossen haben. Laut Anklageschrift habe er seine Frau per GPS-Sender überwacht. Erste Zeugen sagen aus. Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen aus dem Gerichtssaal.