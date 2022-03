Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen wurde am Dienstag mit einer überraschenden Wendung fortgesetzt: In einem vom Richter verlesenen Brief an eine Freundin gestand der Angeklagte Hartmut F. die Tat. Was am fünften Verhandlungstag noch vor Gericht Thema war, lesen Sie hier.